Gmail na smartfonie będzie dużo wygodniejszy. Zobacz co się zmieni

Gmail to jedna z podstawowych aplikacji w smartfonach milionów ludzi na całym świecie. Google udało się stworzyć platformę do komunikacji, którą co prawda można spiąć z wieloma innymi produktami, ale... nie bez powodu wielu decyduje się tego nie robić. Ich aplikacja jest wygodna w obsłudze, pozwala na import i zarządzanie treściami z zewnątrz, a przy tym wszystkim jest naprawdę wygodna w obsłudze.

Jak wszystkie produkty — ona również czasem przechodzi to większe, to mniejsze, zmiany. Te jednak wprowadzane są dość rozważnie i ostrożnie. Kilka tygodni temu wspominaliśmy o tym, że w poczcie Gmail pojawią się reakcje emoji, a teraz coś znacznie bardziej przyziemnego i praktycznego. Pole odpowiedzi, które będzie zawsze widoczne na dolnej belce.

Nowe pole odpowiedzi w aplikacji Gmail. Tak wygodnie jeszcze nie było!

Dotychczas w aplikacji Gmail przyciski odpowiedzi na maila (czy to do pojedynczego odbiorcy, czy do wszystkich) i przekazania go dalej czekały na nas w dwóch miejscach. Albo w rozwijanym menu z trzema kropkami na górze, albo na samym dole wiadomości. I przez te wszystkie lata przywykliśmy już do tego, że tak po prostu jest. Kropka. Nic dodać, nic ująć.

Okazuje się jednak, że po tych wszystkich latach Google postanowiło wprowadzić drobną zmianę, która sprawi, że odpowiadanie na maile w aplikacji Gmail będzie znacznie wygodniejsze. Bo nie trzeba będzie ani wykonywać dodatkowych kroków by mieć dostęp do wszystkich wspomnianych opcj (rozwijane menu), ani też zjeżdżać na sam dół wiadomości. Postawiono bowiem na "przyklejoną" belkę na dole ekranu, w której znalazło się okienko odpowiedzi, dostęp do wyszukiwarki emoji oraz opcji dołączenia pliku do wiadomości. I trudno pozbyć się wrażenia, że okienko to przywodzi na myśl interfejsem to, co znamy z Czatu Google.

Wybór okienka poszerza je, co ma pozwolić zarówno na wygodne dodawanie treści odpowiedzi, jak i przeglądanie treści maila do którego się odnosimy.

Małe kroki ku większej wygodzie. Gmail robi to dobrze

Bardzo mnie cieszą takie małe-wielkie zmiany, bo to często właśnie te drobne różnice w interfejsie przekładają się na większą wygodę użytkowania. Miło jest widzieć więc, że Google nie boi się wprowadzać zmian nawet w tak podstawowych elementach jak kwestia odpowiedzi na wiadomości — bo to przecież jedna z kluczowych funkcji. I korzystają z niej, dosłownie, wszyscy użytkownicy, a tych można liczyć w milionach.

Póki co nowe pole odpowiedzi trafiło wyłącznie do testowej wersji aplikacji. Kiedy można spodziewać się jego szerszej implementacji — tego jeszcze nie wiadomo, ale patrząc na poprzednie działania Google, prawdopodobnie jest to kwestia najbliższych miesięcy.

