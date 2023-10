Gmail pracuje nad nową funkcją. Czy odmieni formę komunikacji e-mail?

Nie od dziś wiadomo, że Google uwielbia eksperymentować ze swoimi produktami. Na przestrzeni lat widzieliśmy setki następujących po sobie zmian we... właściwie wszystkich należących do internetowego giganta usługach. Nie ważne czy chodzi o wyszukiwarkę czy pocztę Gmail — jedyną stałą tam są zmiany. Czasem bardziej drastyczne, czasem mniej drastyczne. Jedne takie, po które sięgną masy, inne — zupełnie opcjonalne i dla chętnych.

I skoro mowa o dzisiejszej nowości, to raczej trudno mi sobie wyobrazić, by trafiły one w gusta wszystkich — i z dnia na dzień świat oszalał na ich punkcie. Ale nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego, że znajdzie ona swoich zwolenników.

Źródło: Unsplash

Emoji w Gmail. Reakcje jak w... komunikatorze!

O tym że Google pracuje nad nową opcją związaną z emoji w poczcie Gmail wiemy już od dawna. Długo jednak przyszło nam czekać na konkrety, ale... są i one. Mimo że internetowy gigant nie przedstawił jeszcze oficjalnie swojej nowości, to zaprezentował je na TheSpAndroid @AssembleDebug! Jak reakcje emoji będą działały w poczcie Gmail?

Analogicznie do tego, co znamy z komunikatorów. Na wielu popularnych platformach możemy wskazać wiadomość i zareagować na nią jedną z dostępnych tam ikonek. Wszystko zależy od tego, z czego korzystamy — część komunikatorów ma ich do wyboru kilka. Inne — kilkanaście. Jeszcze inne oddają w nasze ręce setki rozmaitych propozycji. Gmail najwyraźniej odda użytkownikom w ich ręce raczej więcej, niż mniej wiadomości. Ale trzeba będzie się liczyć z ograniczeniami:

Istnieją pewne ograniczenia, o których informowaliśmy wcześniej, gdy dowiedzieliśmy się o tej funkcji. Oto one -

- Jeśli otrzymasz wiadomość e-mail za pośrednictwem BCC, nie możesz zareagować emoji.

- Nie można zareagować emoji na zaszyfrowaną wiadomość.

- Nie można zareagować emoji na dużą grupę, taką jak e-maile wysyłane do dużej liczby osób przez firmy.

- Nie można zareagować emoji więcej niż (liczba) razy.

- Nie można dodać więcej niż 20 reakcji emoji do wiadomości.

- Wiadomość e-mail może zawierać tylko 50 unikalnych reakcji.

Maile jednak nie są szybkimi wiadomościami na komunikatorze, tym samym korzystanie z nich musi wyglądać nieco inaczej. I tak właśnie będzie. Z prezentacji nowej funkcji na blogu wynika, że przy menu z odpowiedziami pojawi się jeszcze jeden przycisk okraszony uroczą ikonką. I podobnie jak ma to miejsce w komunikatorach — pod wiadomością widoczne są reakcje emoji, których udzielili użytkownicy biorący udział w wątku korespondencji. Jak to wygląda w praktyce można podejrzeć na poniższym wideo:

Reakcje emoji to ostatnia rzecz, jakiej potrzeba nam w poczcie... prawda?

Przywykliśmy już do rozmaitych reakcji podczas wymiany wiadomości na komunikatorach. Trudno ukryć, że to fajna i wygodna sprawa. Warto jednak mieć na uwadze, że komunikatory i poczta e-mail to nieco inne środki komunikacji. Ten drugi stał się bardziej oficjalnym — dlatego naprawdę trudno mi sobie wyobrazić korzystanie z tamtejszych emoji na co dzień. Z drugiej jednak strony, na przestrzeni lat jesteśmy świadkami jak zmienia się sposób komunikacji online... kto wie, może i klasyczna poczta internetowa też przejdzie swoją przemianę.