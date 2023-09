Google zakończy nękanie spamem SMS. Oto, jak to rozwiąże

Nikt z nas nie lubi spamu. Czy mówimy tu o ulotkach rozdawanych na ulicy w centrum, czy też o osobach, które dzwonią do nas z propozycją fotowoltaiki bądź kredytu, za każdym razem równie mocno irytuje nas, że ktoś próbuje nam coś wcisnąć, bądź też - mocno naciągnąć nas na kasę. Dlatego na przestrzeni lat powstały różne techniki unikania spamu, szczególnie takiego elektronicznego.

Dziś mamy chociażby zaawansowane filtry antyspamowe, które wychwytują niepożądane wiadomości e-mail, czy chociażby bazy danych, pokazujące, z jakich telefonów korzystają biura call center specjalizujące się w spamowych telefonach. To jednak nie zawsze wystarcza i nie zawsze mamy dostęp do takiej implementacji (np. niektórzy producenci smartfonów implementują wykrywanie spamowych telefonów, inni nie). Teraz za problem wzięło się Google, które chce zakończyć problem spamu raz na zawsze.

Koniec ze spamerskimi SMS'ami. Google robi z nimi porządek

Jak już wspomniałem, część z nas zapewne posiada telefony, które są w stanie samodzielnie wykryć spamowe połączenia i ostrzec nas przed tym faktem. Takimi połączeniami możemy też zarządzać i z miejsca je zablokować, by więcej ten numer nie mógł do nas zadzwonić. Niestety, ale w przypadku spamu niewiele więcej da się zrobić. Niestety, w przypadku SMS'ów nie ma na razie takiej funkcjonalności raczej nie uświadczymy.

No, chyba że korzystamy z Google Voice. Tutaj w pozycji uprzywilejowanej są mieszkańcy za oceanem, ponieważ usługa jest (póki co) niedostępna w Polsce. Google Voice pozwala za opłatą wykonywać połączenia i wysyłać SMS, podobnie jak robi to m.in. Skype. Google oferuje tu jednak kilka przydatnych funkcji, jak wspomnianą ochronę przed spamowymi połączeniami, a teraz także - spamowymi SMS'ami.

Jak donosi 9to5Google, w aplikacji od teraz firma będzie oznaczała także SMSy, które podejrzewa o bycie spamowymi wiadomościami. Na jakiej podstawie Google będzie wiedziało, że coś jest spamem? To pewnie tajemnica firmy, choć nie zdziwiłbym się, gdyby analiza tekstu (aka Google czytające nasze wiadomości) była w to zamieszana. Niemniej, Google będzie dawało nam wyraźny sygnał, że SMS może być niebezpieczny, dzięki czemu łatwiej będzie uniknąć chociażby kliknięcia w groźny link czy nabrać się na sztuczki phishingowe.

