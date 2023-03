Gmail - 5 dodatków, które trzeba znać

E-mail to w tych czasach absolutna podstawa — czy nam się to podoba, czy nie. Z tego względu zdecydowanie warto zadbać o to, żeby korzystanie ze skrzynki odbiorczej było jak najbardziej przyjemne i wygodne. Chociaż Gmail sam w sobie jest naprawdę niezłym rozwiązaniem, tak są elementy, które mogłyby być lepsze. Całe szczęście wszystko da się poprawić — i właśnie na tym się skupimy. Jakimi dodatkami do Gmaila warto się zainteresować? Oto 5 najlepszych propozycji.

Todoist, czyli rozwiązanie wszystkich problemów dla zapominalskich

W wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie zapamiętać wszystkiego, co musimy zrobić — szczególnie, kiedy dostajemy dziennie kilkadziesiąt lub nawet kilkaset wiadomości. Todoist rozwiązuje ten problem i pozwala dodawać wybrane maile do — jak sama nazwa wskazuje — listy rzeczy do zrobienia, dzięki czemu zawsze będziemy mieli wszystko pod ręką.

Źródło: Todoist

Warto również zaznaczyć, że Todoist dba także o śledzenie wybranych wątków czy zaznaczanie terminów, w których musimy wykonać dane zadanie. Dodatek również przypomina nam o zbliżającym się końcu terminu i pozwala na ustawienie priorytetów wszystkich zadań. Nasza lista rzeczy do zrobienia będzie więc zorganizowana w najwyższym stopniu.

YAMM: Yet Another Mail Merge: Mail Merge for Gmail, czyli maksymalna oszczędność czasu

Nazwa YAMM w dobitny sposób przedstawia to, czym ten dodatek jest. Jeśli musicie wysłać jedną wiadomość e-mail do wielu odbiorców (na przykład zaproszenie na przyjęcie, informację do swoich nauczycieli czy maila do różnych osób w firmie), lecz nie chcecie marnować czasu na wpisywanie wszystkich adresów e-mail, różnych przywitań, imion i nazwisk czy kopiowane tysiąc razy tej samej treści maila, YAMM jest idealnym rozwiązaniem dla Was. Dodatek ten łączy bowiem Gmaila z Arkuszami Google.

Źródło: YAMM

Wystarczy, że stworzycie arkusz, w którym wypiszecie wszystkie dane, które są inne w każdym mailu. Kiedy to zrobicie, treść wiadomości zostanie zachowana, lecz każdy odbiorca dostanie wersję spersonalizowaną do siebie. Do tego YAMM prowadzi statystyki dotyczące tego, ile osób otworzyło naszego maila, zdecydowało się na niego odpowiedzieć, a ile odbiorców całkowicie zignorowało naszego maila. Dokładne dane i oszczędność czasu — wszystko, czego możemy chcieć.

DocHub, czyli edytowanie PDF-ów jeszcze nie było tak proste

DocHub to dodatek, który pozwala edytować, odpowiadać i podpisywać dowolne dokumenty PDF w skrzynce odbiorczej Gmaila bez konieczności korzystania zewnętrznych programów. Otwierając dowolny załącznik z Gmaila, będziemy w stanie bardzo łatwo utworzyć odpowiedź na wiadomość e-mail z dołączonym edytowanym dokumentem. DocHub pozwala na podpisywanie dokumentów, usuwanie tekstu, wstawiania obrazów, tekstów i wiele więcej. Szybkie i sprawne edytowanie PDF-ów z poziomu przeglądarki.

Źródło: DocHub

DocuSign, czyli kiedy podpisywanie dokumentów przestaje być straszne

Jeśli podpisujecie sporo dokumentów, które dostajecie w formacie PDF, to zapewne doskonale znacie DocuSign. Czasy, w których trzeba było drukować dokumenty, podpisywać ręcznie i skanować już dawno minęły — i wcale nie potrzebujecie tabletu ze specjalnym rysikiem.

Źródło: DocuSign

DocuSign pozwala na szybkie podpisywanie wszystkich dokumentów w moment — a dodatek do Gmaila, który działa również na Dysku Google, pozwala na ekspresowe podpisanie wszystkich plików.

Zoom, Dropbox czy Trello, czyli ułatwienie codziennych zadań

Na koniec warto wspomnieć o dodatkach Zooma, Dropboxa i Trello. Te dodatki po prostu przyspieszają robienie podstawowych zadań — Dropbox pozwala na przeglądanie plików znajdujących się w tej chmurze i bezpośrednie załączanie ich do maila kilkoma kliknięciami. Dodatek Trello pozwala na załączenie treści danego maila od razu do karty na stronie Trello, a Zoom daje możliwość od razu rozpoczęcia spotkania lub zaplanowania go na przyszły termin — a zaproszenie dostaną wszystkie osoby w wątku.