Jak skutecznie zabezpieczyć konto Gmail? Wszystko co musisz wiedzieć

Na potrzeby tego tekstu skorzystałem z testowego konta Gmail, ale większość z opisanych niżej zabezpieczeń mam aktywowanych na swojej głównej skrzynce Gmail.

Dodanie do Gmail adresu pomocniczego

W przypadku, gdy nie jest to Wasze główne konto Gmail, przydatne jest dodanie do niego pomocniczego adresu e-mail, dzięki czemu będziecie powiadamiani na niego o każdym logowaniu na to konto.



Co do numeru telefonu, teraz już każde nowe konto Gmail wymaga jego podania. Jeśli nie chcecie podawać głównego numeru, można zaopatrzyć się w tym celu w jakiś starter i włożyć go do smartfona z dualSIM. Numer telefonu przydaje się do zatwierdzania logowania po włączeniu dwuskładnikowego uwierzytelniania.

Powiadomienie takie jak powyżej, wraz z opcją dodania adresu pomocniczego lub numeru telefonu, ujrzycie od razu po zalogowaniu się do konta Gmail - dodatkowo co jakiś czas będzie się pojawiać w formie przypomnienia, jeśli nie zrobicie tego od razu.

Weryfikacja dwuetapowa na Gmail

Dwuskładnikowe uwierzytelnianie czy jak to nazywa Google - weryfikacja dwuetapowa, pozwala na zabezpieczenia dostępu do swojego konta Gmail dodatkowym składnikiem. Może to być aplikacja mobilna typu Google Authenticator, kod wysyłany wiadomością SMS na nasz numer telefonu, klucz bezpieczeństwa U2F czy logowanie telefonem z Androidem lub iOS na pokładzie.



Wszystkie ustawienia weryfikacji dwuetapowej znajdziecie pod tym linkiem.

Logowanie kodem z wiadomości SMS

Niestety, jeśli nie posiadacie klucza bezpieczeństwa U2F czy smartfona z Androidem lub iOS, trzeba dodać do konta Google numer naszego telefonu - jeśli macie jakieś stare konto Gmail, przy nowym macie już zapewne dodany. Jak wspominałem wcześniej, nie musi to być nasz numer główny, ważne byśmy mieli do niego zawsze dostęp.



Po podaniu numeru i weryfikacji go poprzez przepisanie kodu z wiadomości SMS, będzie on używany do potwierdzenia logowania, po podaniu naszego adresu Gmail i hasła.

Logowanie przy użyciu telefonu z Androidem i iOS

Zdecydowanie prostsze i szybsze jest logowanie przy użyciu smartfona. Posiadacze smartfonów z Androidem muszą mieć w tym celu dodane konto Gmail w ustawieniach telefonu: Ustawienia - Konta - Dodaj konto - Google.



Z kolei w przypadku smartfonów z iOS na pokładzie, wystarczy zalogowanie się kontem Gmail do aplikacji Google, którą można pobrać z App Store.



Po zalogowaniu, w ustawieniach bezpieczeństwa na naszym koncie od razu pojawi się nasz smartfon, a po zalogowaniu się na konto Gmail hasłem, na smartfonie wyskoczy nam powiadomienie, po kliknięciu którego nastąpi potwierdzenie i ostateczne zalogowanie.

Logowanie przy użyciu klucza bezpieczeństwa

Osobiście nie jestem aktualnie w posiadaniu takiego klucza, ale dodanie go do weryfikacji dwuetapowej wydaje się bajecznie proste na Windows 11. Wystarczy aktywować tę opcję na koncie Google, a system sam poprowadzi nas do końca tego procesu.



Logowanie przy użyciu aplikacji Google Authenticator

Weryfikacja dwuetapowa przy użyciu aplikacji Google Authenticator, to podobny proces zatwierdzania logowania, jak w przypadku kodów z SMS.



W pierwszej kolejności musimy pobrać aplikację z Google Play lub App Store, po czym dodajemy ją do konta Google. W tym celu wystarczy kliknąć ikonę plusa w oknie głównym Google Authenticator i zeskanować kod QR po kliknięciu na stronie w opcję - Skonfiguruj aplikację. Na koniec przepisujemy jeszcze kod z aplikacji na stronie i zatwierdzamy.

Jak widać, sporo mamy możliwości zabezpieczenia dostępu do naszego konta Gmail. Najbezpieczniejszy sposób to oczywiści klucz bezpieczeństwa, ale jeśli go nie posiadamy, wystarczającą i do tego najwygodniejszą opcją będzie tutaj logowanie telefonem. W przypadku, gdy nie mamy smartfona, pozostaje nam już tylko potwierdzanie logowania kodem z wiadomości SMS.