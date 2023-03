Dlaczego warto korzystać z Gmail w przeglądarce

W miniony poniedziałek, dzieliłem się z Wami sposobami na skuteczne zabezpieczenie Gmaila przed dostępem do naszej poczty e-mail przez niepowołane osoby. Dziś postaram się Was przekonać do zalet korzystania z Gmail w przeglądarce.

Przetestowałem już chyba wszystkie możliwe i znane desktopowe aplikacje do obsługi poczty e-mail (wystarczy wpisać w Google: desktopowy klient poczty e-mail ułan antyweb). Również te domyślne na systemie Windows i macOS, jednak i tak za każdym razem wracałem do przeglądarkowej swojej głównej poczty Gmail.

Odbiór wiadomości e-mail w czasie rzeczywistym

Zawsze składało się na to kilka czynników. Przede wszystkim synchronizacja i natychmiastowy dostęp do przychodzącej korespondencji. Przy przesiadce na macOS i iOS za nic nie dało się przekonać domyślnego klienta poczty, by ten pobierał pocztę Gmail w czasie rzeczywistym. Pobranie nowych wiadomości działało dopiero po każdorazowym wejściu do aplikacji.

Obsługa wielu kont w przeglądarkowej wersji

Na swojej głównej poczcie mam dodane kilka kont pocztowych - prywatne, firmowe i do newsletterów. Każde z tych kont ma przyporządkowane własne etykiety, a każda przychodząca na nie korespondencja (bez konta głównego), pomija skrzynkę odbiorczą i ląduje w tych etykietach.



Zaznaczę, że korzystam tu z przekierowania poczty, nie dodaje tych skrzynek z osobna do Gmaila przez protokół POP czy IMAP.

Obsługa etykiet w przeglądarkowej wersji



Tak skonfigurowany układ i obsługa wielu kont z przekierowaniem, przetransferuje się oczywiście do dektopowego klienta poczty po zalogowaniu na konto główne, ale nie da się tego układu zmienić.



Można wprawdzie dodać nową etykietę w kliencie poczty, ale zmienić reguły obowiązujące te przetransferowane już nie. Więc i tak trzeba skorzystać z przeglądarkowej wersji, by w razie potrzeby na nowo konfigurować te etykiety.

Tworzenie filtrów w przeglądarkowej wersji

Samo tworzenie filtrów w przeglądarkowej wersji Gmail jest bajecznie proste i przy tym mocno rozbudowane. Reguły w nich zawarte można później zastosować do bieżącej jak i przeszłej korespondencji, co ułatwia uporządkowanie skrzynki pocztowej.



Inne zalety przeglądarkowej wersji

W przeglądarkowej wersji Gmail korzystam często z wysyłania wiadomości w terminie późniejszym. Na przykład, gdy potrzebuje coś wydrukować, znajoma prosi mnie wówczas o wysłanie tego w załączniku o konkretnej godzinie, kiedy już będzie wolna. Przydaje się też odkładanie przychodzącej korespondencji na później, by pojawiła się z powrotem w skrzynce odbiorczej, gdy już będę mógł się danym tematem zająć.

Na swoją skrzynkę dostaje też dużo załączników, które mogę wygodnie zapisać czy edytować w Google Dokumenty. W przypadku desktopowego klienta poczty musiałem je najpierw zapisać na dysku komputera, później zaimportować w Google Drive i dopiero edytować.

Na koniec funkcja, z której nie korzystam, ale może przekonać pewne grono osób - nie jest mi ona przy tym znana z desktopowych klientów poczty. Otóż wybrane wiadomości możemy wysyłać swoim nadawcom w trybie poufnym, do tego możemy w nich ustawić termin ważności, po którym ulegną skasowaniu. Przyda się, gdy piszemy do kogoś w sprawie, która jeśli nie zostanie odebrana i odczytana w określonym czasu ulegnie dezaktualizacji.



Oczywiście wiele z tych działań, jak na przykład odkładanie wiadomości dostępne jest w niektórych desktopowych klientach, działają one jednak tylko w ramach tego klienta. W przypadku wersji przeglądarkowej liczą się łącznie te wszystkie funkcje dostępne w jednym miejscu i po zalogowaniu do niej gdziekolwiek jesteśmy w danej chwili.

