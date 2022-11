GLSDB, „składak” bomby lotniczej i silnika rakietowego od HIMARS trafi na Ukrainę?

Niechęć Amerykanów do wysyłania Ukrainie broni o większym niż HIMARS zasięgu jest mocno irytująca. Obecnie Amerykanie rozważają jednak dostarczenie Ukrainie ciekawego rakietowego składaka, pocisku GLSDB o zasięgu 160 km. Czy to mały krok do ATACMS? Niestety raczej nie.

Bombowa rakieta

Czym jest pocisk rakietowy GLSDB, który ma szansę trafić na Ukrainę? To wspólny projekt Saaba i Boeinga, mający na celu stworzenie taniego pocisku dla wyrzutni HIMARS i M270 MLRS przy użyciu produkowanych, a wręcz zalegających w wojskowych magazynach, komponentów.

Twórcy GLSDB zdecydowali się połączyć silnik rakietowy niekierowanego pocisku rakietowego M26 (najprostszego efektora systemu HIMARS) z szybującą bombą lotniczą systemu SDB (Small Diameter Bomb) GBU-39/B. Trzeba przyznać, że pomysł jest bardzo sensowny, tym bardziej że w magazynach US Army obu tych urządzeń ma być ponoć bardzo dużo.

Nasz „składak” ma zasięg około 150 km i w przeciwieństwie do oryginalnego pocisku M26 jest bronią precyzyjną. GBU-39 to nowoczesna bomba o głowicy bojowej o masie 93 kg, naprowadzana na cel przy pomocy systemu nawigacyjnego INS/GPS. Jej CEP (miara celności) ma wynosić nawet do 1 metra.

W efekcie otrzymano relatywnie tani system, o znacznie dłuższym zasięgu od rakiet M31. Dodatkowo bomba ma możliwość wyposażenia jej w półaktywne naprowadzanie laserowe oraz programowalne zapalniki do różnego rodzaju ataków specjalnych, np. z opóźnieniem, przy próbie niszczenia wkopanych umocnień.

Zasięg czy ilość?

W wielu komentarzach pod wypowiedzią przedstawiciela Pentagonu, który oznajmił, że Amerykanie ROZWAŻAJĄ wysłanie tych rakiet na Ukrainę, widać nadzieję, że może to być oznaka zmiany nastawienia tychże do tematu broni o dłuższym zasięgu. Ja niestety nie będę tutaj optymistą.

Sądzę, że ze względu na ogromne zużycie amunicji na Ukrainie i zejście stanów magazynowych amerykańskich pocisków kierowanych do nieprzyjemnie niskich poziomów zaczęło się szukanie alternatyw. Kluczowe w przypadku GLSDB jest to, że można dostarczyć ją szybko i w dużych ilościach.

To „rozważanie” zamiast szybkiej decyzji jest zapewne wynikiem wątpliwości Amerykanów, czy te 160 km zasięgu to aby nie jest jednak za dużo. Stawiam, że Pentagon ostatecznie zdecyduje się na ich wysyłkę, ale nie spodziewam się, żeby był to rodzaj „gry wstępnej” do wysyłki ATACMS.

Potrzebna rezerwa

Nie mniej, dla Ukrainy będzie to i tak dobra wiadomość. Nawet jeżeli Amerykanie obłożą jej użycie szeregiem obostrzeń, w postaci przede wszystkim zakazu uderzania na terytorium Rosji, to szczególnie na kierunku krymskim i w Donbasie zdolność rażenie zaplecza przy pomocy systemów HIMARS powinna wyraźnie wzrosnąć.

Pozostaje więc pytanie, ile gotowych GLSDB Amerykanie mają już na stanie i jak szybko producenci są w stanie dostarczać adaptery łączące obie konstrukcje. W każdym razie dobrze, że taka alternatywa istnieje, ponieważ rozkręcanie produkcji M31 do wymaganych poziomów zajmie Amerykanom jeszcze sporo czasu, a nie wygląda na to, żeby intensywność ich zużycia na Ukrainie miała w najbliższym czasie spaść.

Zdjęcia: SAAB