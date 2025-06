Idealny głośnik na każdą okazję. Z tą mobilną bestią nie spudłujesz

Głośniki bezprzewodowe odmieniły całkowicie nasze życie. Żaden spacer, piknik czy wypad za miasto nie są już takie same, odkąd bez problemu możemy zabrać ze sobą całą orkiestrę w naszych telefonach. Teraz jest świetna okazja, aby zrobić to w jeszcze lepszym stylu.

Głośniki Bluetooth JBL od lat mają mocną pozycję na rynku. Znamy je z przyzwoitego brzmienia, wytrzymałości i charakterystycznego designu. Sprawdzają się zarówno w domu, jak i w plenerze, a w Media Expert czeka teraz idealna okazja, aby się przekonać o tym na własnej skórze.

Idealny głośnik na każdą okazję. Z JBL Charge 5 nie spudłujesz

JBL Charge 5 w kolorze białym to kompaktowy, ale potężny głośnik przenośny, który łączy styl, wytrzymałość i doskonałe brzmienie. Zarówno w domu, jak i na świeżym powietrzu – basowe uderzenia i klarowne soprany odgrywają kluczową rolę dzięki technologii Original Pro. Zaś obudowa z certyfikatem IP67 gwarantuje odporność na kurz i zanurzenie. Nawet deszcz, piasek czy rozlane napoje nie przeszkodzą w imprezie. To idealny towarzysz nad basenem czy na plaży. Wbudowany akumulator o pojemności 7500 mAh pozwala słuchać muzyki nawet do 20 godzin.





Dzięki JBL Charge 5 można się bawić w paczce jeszcze lepiej niż kiedykolwiek. Łączenie urządzeń dzięki Bluetooth 5.1 jest stabilne na odległość do 10 m i dzięki technologii PartyBoost można sparować głośniki JBL dla efektu stereo lub większej mocy. JBL nie zostaje w tyle i wygody nie zabraknie, port USB‑C jest na miejscu, a wraz z nim usprawnione ładowanie.

Głośnik jest dostępny w sklepach sieci Media Expert za jedyne 499 złotych z dostawą już jutro! JBL Charge 5 w białej wersji to takie urządzenie, które aż się prosi, żeby je zabrać na nadchodzące wakacje. Wygląda świeżo i nowocześnie, a do tego gra głośno i można być spokojnym, że nie zagłuszy go szum nawet największych fal (lub głośny skrzek mew).

