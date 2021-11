Gizmi Influencer Boot Camp – akcelerator dla twórców treści w sieci

Platforma Gizmi zaprasza do wzięcia udziału w Influencer Boot Camp, projekcie skierowanym do twórców treści w sieci i influencerów, którzy poszukują inspiracji do dalszego rozwoju. Będzie to solidna dawka wiedzy w postaci cyklu 10 webinarów prowadzonych przez doświadczonych influencerów z kulminacją w postaci konkursu z nagrodami o łącznej wartości ponad 150 tysięcy złotych.

Nie da się ukryć, że rosnąca popularność twórców internetowych przekłada się na coraz większą świadomość, że można na tym zarobić. Ostatni wyciek danych z Twitcha pokazuje, że chodzi tu o całkiem pokaźne sumy. Choć do amerykańskich influencerów wciąż Polakom daleko, tak na naszym rynku widać, że twórcy (nie tylko materiałów wideo) mogą się z tego zawodu utrzymać. Tak, zawodu. Nie ma się co oszukiwać, że to hobby, zabawa czy dodatkowa praca "po godzinach". To praca na cały etat, która niektórym wydawać się może prosta i przyjemna, a w rzeczywistości potrzeba czasu i przede wszystkim dobrego pomysłu, by wyróżnić się na tle konkurencji.

Rynek internetowy rządzi się własnymi prawami i oferuje jego użytkownikom szereg sposobów na zarabianie pieniędzy. Przebić się do świadomości odbiorców nie jest łatwo, ale nie można się poddawać, szczególnie, że jak pokazało badanie Omnibus przeprowadzone w maju 2021 na reprezentatywnej grupie Polaków przez firmę badawczą Indago na zlecenie Gizmi.io, aż 42% internautów decyzje zakupowe podejmuje na podstawie informacji z Facebooka. Jednocześnie aż 43% użytkowników platform społecznościowych deklaruje, że dokonałoby zakupu bezpośrednio przez Messengera.

Pozyskiwanie wiedzy i rozwój własnych umiejętności to podstawa. A gdzie ich szukać? Można skorzystać z warsztatów, jakie przygotowuje polska platforma Gizmi.io. Będzie to Influencer Boot Camp. Wydarzenie jest o tyle interesujące, że oprócz poszerzania swojej wiedzy z zakresu monetyzacji treści w mediach społecznościowych, możecie wziąć udział w konkursie, w którym do zdobycia są atrakcyjne nagrody o łącznej wartości ponad 150 tysięcy złotych.

Gizmi.io jest pierwszą polską platformą typu chat-commerce łączącą funkcjonalność platform komunikacyjnych ze sklepem online. Umożliwia ona twórcom, influencerom, dostawcom usług i treści cyfrowych na budowanie relacji z followersami, co przekładać się będzie na zwiększenie zasięgów. Gizmi przenosi proces zakupu i wysyłki produktów cyfrowych do okna Messengera, skracając i upraszczając cały proces do kilku kliknięć. Pozwala sprzedawać dowolny produkt cyfrowy lub subskrypcję za pośrednictwem wiadomości w komunikatorze.

Gizmi Influencer Boot Camp. Warsztaty dla twórców internetowych już za kilkanaście dni

Gizmi Influencer Boot Camp, który startuje już 15 listopada, oferuje 10 webinarów edukacyjnych pozwalających na rozszerzenie swojej wiedzy z zakresu skuteczniejszej monetyzacji swojej działalności. Swoimi doświadczeniami dzielić się będą zaproszeni eksperci. To m.in. Andrzej Tucholski – psycholog biznesu i twórca internetowy będący jednocześnie ambasadorem projektu. Towarzyszyć mu będą m.in. Monika Czaplicka - socjolożka i ekspertka w zakresie marketingu w mediach społecznościowych, Kinga Rak - redaktorka, specjalistka rynku self-publishing oraz Katarzyna Gabrysz znana jako Rynn Rysuje - rysowniczka prezentująca swoją twórczość w sieci.

Organizatorzy oraz zaproszeni eksperci zamierzają pokazać, że zarabianie na swojej wiedzy w sieci jest możliwe i warto się tym tematem zainteresować. Stworzenie i rozbudowanie atrakcyjnej, a przede wszystkim skutecznej platformy sprzedażowej nie wymaga zaawansowanych narzędzi i umiejętności – z powodzeniem wystarcza do tego atrakcyjna platforma społecznościowa i rozwiązanie do sprzedaży bezpośrednio z Messengera. Pobudzą przedsiębiorczość u osób zaczynających swoją przygodę z biznesem online, zaproponują inspiracje i zachęcą do podjęcia dalszych inicjatyw tych, którzy chcą rozwinąć swoją dotychczasową działalność o nowe kanały dystrybucji.

Influencer Boot Camp. Najważniejsze informacje o wydarzeniu

Kalendarz Gizmi Influencer Boot Camp wygląda następująco:

15 - 26 listopada: cykl webinarów edukacyjnych i przygotowanie produktów pod okiem ekspertów

26 listopada: start rywalizacji konkursowej

29 listopada - 5 grudnia: I tydzień rywalizacji

6 - 12 grudnia: II tydzień rywalizacji

13 - 19 grudnia: III tydzień rywalizacji

20 - 26 grudnia: IV tydzień rywalizacji

styczeń 2022: ogłoszenie zwycięzców rankingu głównego, wręczenie nagród

Kontynuacją edukacji w ramach Gizmi Influencer Boot Camp jest platforma pozwalająca wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, czyli konkurs Mistrzostwa e-sprzedaży. A w nim do zdobycia są nagrody pieniężne oraz dostęp do platformy Gizmi. Rywalizację podzielono na dwie kategorie:

wolumen sprzedaży: liczony jako liczba transakcji sprzedaży bez względu na jej wartość́

wartość sprzedaży w złotówkach: liczona jako suma wartości wszystkich transakcji sprzedaży

A jest o co walczyć. Łączna wartość puli nagród to ponad 150 tys. zł. Dla każdej kategorii przewidziane są po trzy nagrody w rankingu głównym, trwającym przez nieco ponad miesiąc oraz po sześć w starciach tygodniowych. W pierwszym przypadku mowa jest o odpowiednio: 10, 5 i 3 tys. zł dla miejsc 1-3 oraz o 12-miesięcznym dostępie do Gizmi, a także nagrodach dodatkowych od Patronów akcji. W rywalizacjach tygodniowych do wygrania jest odpowiednio po 3, 2 i 1 tys. zł oraz roczny abonament na platformie Gizmi.

Partnerstwo Merytoryczne Influencer Boot Camp objął Influencers LIVE Wrocław, największe dziś wydarzenie dla Twórców Internetowych w Polsce, którego następna edycja odbędzie się 28-29 maja 2022 roku. Partnerem akcji jest również CIC Warsaw.

Wpis powstał we współpracy z Gizmi.io