Chrome zmienia się na naszych oczach. Krok ku doskonałości

Google nieustannie wprowadza zmiany w przeglądarce Chrome - i to niezależnie od platformy. Teraz nowości trafiły się Androidowi. Najnowsze funkcje koncentrują się na kwestii zarządzania grupami zakładek i jasno pokazują, że firma stale udoskonala nie tylko ergonomię, ale także dba o przejrzystość interfejsu. Przeorganizowanie dolnego paska sterowania to nie tylko kwestia estetyki, a realny wpływ na codzienną wygodę korzystania z mobilnej przeglądarki.

Dolny pasek w Google Chrome na nowo. Co się zmieniło w praktyce?

Jedną z najbardziej zauważalnych nowości jest przeniesienie charakterystycznej strzałki skierowanej w górę, która pozwala wyświetlić wszystkie karty w grupie w formie siatki. Dotychczas znajdowała się ona po lewej stronie paska, teraz została przesunięta na prawą. Dzięki temu na pierwszym planie pojawiają się favicony otwartych stron – to ukłon w stronę użytkowników ceniących szybki dostęp do wizualnych podpowiedzi. A jeśli po latach korzystania z favicon pewnego razu wam ich zabrakło to prawdopodobnie już wiecie, jak duże znaczenie mają one w praktyce — choć na co dzień o tym nie myślimy.

Reklama

Kolejna istotna modyfikacja dotyczy ikony "plus"", służącej do otwierania nowych kart w grupie. Wcześniej była ona zawsze na końcu paska, co sprzyjało wyrabianiu nawyków i szybkiej obsłudze. Teraz, po zmianach, pojawia się ona po prawej stronie ostatniej ikony strony, oddzielona niewielką przerwą. Taka reorganizacja może być wyzwaniem dla osób przyzwyczajonych do starego układu. Utrata dotychczasowej pozycji przycisku może wpłynąć na pamięć mięśniową i wymagać przyzwyczajenia się do nowego schematu. A jak powszechnie wiadomo: najlepsza wersja każdej usługi to "ta poprzednia".

W przypadku dużej liczby otwartych kart, ikona z plusem jest dokowana razem ze strzałką, co pozwala zachować przejrzystość nawet przy intensywnym korzystaniu z grup zakładek.

Grupy zakładek: od teraz jeszcze wygodniejsze w obsłudze

Zmiany w grupach zakładek nie ograniczają się tylko do kosmetyki. Google konsekwentnie rozwija tę funkcję, by zarządzanie wieloma kartami było jeszcze bardziej intuicyjne. Przykładem jest wcześniejsze odwrócenie kolejności opcji "Otwórz w nowej karcie w grupie" w menu kontekstowym po dłuższym przytrzymaniu linku – to kolejne udogodnienie dla użytkowników ceniących porządek i szybkość działania.

Nowy układ dolnego paska w grupach zakładek stopniowo trafiał do użytkowników w ostatnich tygodniach, a teraz jest szeroko dostępny dla każdego. Wszystko to za sprawą aktualizacji Chrome do wersji 138. Jeśli nie widzisz jeszcze zmian mimo aktualizacji do najświeższej wersji, to wystarczy wymusić zatrzymanie aplikacji w ustawieniach systemowych. Po ponownym uruchomieniu nowy interfejs powinien być już dostępny.

Google udowadnia, że nawet drobne zmiany w interfejsie mogą znacząco wpłynąć na komfort korzystania z przeglądarki. Przeniesienie ikon i reorganizacja paska sterowania to nie tylko kwestia wyglądu, ale przede wszystkim ergonomii i efektywności pracy na wielu kartach. Dla użytkowników z wyrobionym workflow i pamięcią mięśniową może to stanowić niemałe wyzwanie, ale spokojnie. Prawdopodobnie po kilku dniach zapomną, jak to działało wcześniej. Zaś cała reszta może po prostu na nowo nauczyć się korzystania z tej funkcji w jej nowej, bardziej przemyślanej, odsłonie.