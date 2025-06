Google wprowadza do Chrome na Androidzie funkcję, która od dawna była dostępne na iOS, a teraz trafia także na urządzenia z systemem Android. Trochę trzeba było czekać, ale w końcu może być wygodniej.

Kilika lat temu Apple dokonało zmiany, która nie spotkała się z ciepłym przyjęciem ani użytkowników, ani projektantów stron internetowych. Dzisiaj jednak jest już standardem i chociaż pewnie wciąż irytuje część osób, to wielu raczej przeszło do porządku dziennego ze względu na wygodę rozwiązania. Nareszcie ta zmiana dotrze i do Chrome'a na systemach Android, pora przesunąć pasek nawigacji.

Chrome rozpieszcza użytkowników. Nowa funkcja ułatwia życie

Google sukcesywnie rozwija swoją przeglądarkę i wprowadza do Chrome na Androidzie opcję, która pozwala zmienić położenie paska adresu. Do tej pory użytkownicy tego systemu nie mieli wyboru i musieli korzystać z domyślnego układu, gdzie pasek znajdował się na górze ekranu. Tymczasem właściciele iPhone’ów już od 2023 roku mogli nie tylko w Safari, ale i właśnie w Chrome'ie zdecydować, czy wolą pasek u góry, czy na dole.

Nowa funkcja jest obecnie wdrażana i w najbliższych tygodniach pojawi się u wszystkich użytkowników. Google tłumaczy, że decyzja o wprowadzeniu tej opcji wynika z różnorodności urządzeń i dłoni użytkowników – nie dla każdego korzystanie z paska na górze jest wygodne, szczególnie na większych smartfonach.

Aby zmienić położenie paska adresu, wystarczy przytrzymać go dłużej i wybrać odpowiednią opcję, lub przejść do ustawień Chrome i tam wybrać preferowane miejsce. Zmiana jest natychmiastowa i można ją w dowolnym momencie cofnąć.

Wprowadzenie tej funkcji na Androidzie może wydawać się spóźnione, biorąc pod uwagę, że konkurencyjne przeglądarki oraz Chrome na iOS już od dawna oferują podobną możliwość. Niemniej jest to praktyczne udogodnienie, które może poprawić komfort codziennego korzystania z przeglądarki, szczególnie na większych urządzeniach.

Źródło: google