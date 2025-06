Chrome zniknie z tysięcy smartfonów. Na tych urządzeniach nie skorzystasz z przeglądarki

Google Chrome to najpopularniejsza przeglądarka na świecie. Jakiekolwiek zmiany z nią związane są jak małe trzęsienie ziemi, bowiem dotyczą milionów użytkowników na całym świecie. Właśnie dowiedzieliśmy się, że Google Chrome porzuca wsparcie dla dwóch wersji systemu Android. Czy faktycznie są powody do zmartwień?

Google Chrome kończy ze wsparciem dla systemów Android 8.0 i 9.0

Google oficjalnie ogłosiło, że wraz z (planowaną na 5. sierpnia 2025) premierą przeglądarki Chrome w wersji 139, przeglądarka przestanie wspierać systemy Android 8.0 Oreo oraz Android 9.0 Pie. Oznacza to, że wersja Chrome 138 będzie ostatnią, która podziała na tych systemach. Informację tę potwierdziła menedżerka odpowiedzialna za wsparcie Chrome na oficjalnych forach Google. Po tej dacie użytkownicy starszych wersji Androida nie uświadczą już żadnych aktualizacji dla przeglądarki w sklepie Play Store. Choć obecna wersja przeglądarki wciąż będzie działać na urządzeniach z tymi mającymi swoje lata systemami, brak aktualizacji oznacza brak dostępu do nowych funkcji oraz poprawek bezpieczeństwa, co z czasem może okazać się nie tylko irytujące, ale też niebezpieczne..

Reklama

Decyzja o zakończeniu wsparcia dla starszych wersji Androida wynika z konieczności dostosowania przeglądarki do nowoczesnych standardów technologicznych. Android 8.0 Oreo zadebiutował w sierpniu 2017 roku, a Android 9.0 Pie rok później. Mimo upływu ponad siedmiu lat, systemy te wciąż napędzają odpowiednio 4% i 5,8% urządzeń z Androidem na świecie. Dla porównania, Android 10, który pozostanie wspierany przez Chrome przez najbliższe lata, według danych z kwietnia tego roku, działa na 10,2% urządzeń. Google stopniowo wycofuje wsparcie dla starszych systemów, aby skupić się na optymalizacji przeglądarki pod kątem nowszych technologii i większego bezpieczeństwa.

Jeśli posiadasz urządzenie z którymś ze wspomnianych systemów, masz przed sobą tak naprawdę kilka opcji. Możesz nadal korzystać z Chrome 138 narażając się na niebezpieczeństwo. Poza tym możesz również pomyśleć nad zmianą przeglądarki internetowej na jakiś wspierany produkt od konkurencji - np. Firefoxa czy Operę. Inna rzecz to... po prostu pomyślenie o aktualizacji smartfona - by cieszyć się bezpiecznym dostępem nie tylko do najnowszej wersji przeglądarki, ale także także banków i innych istotnych aplikacji.