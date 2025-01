Gigant wśród mobilnego grania. Takiego sprzętu nie ma nikt

Acer Nitro Blaze 11 to przede wszystkim ogromny, bo 10,95-calowy ekran dotykowy WQXGA o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli charakteryzujący się częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz i jasnością osiągającą 500 nitów, które zdaniem producenta wynoszą doświadczenia wizualne na zupełnie nowy poziom. Urządzenie napędzane jest procesorem AMD Ryzen 7 8840HS, który oferuje wydajność na poziomie 39 TOPs, oraz układem graficznym AMD Radeon 780M, co wysoką wydajność potrzebną do płynnej rozgrywki w tytułach AAA.

Dzięki wsparciu dla technologii Radeon Super Resolution (RSR) i FidelityFX Super Resolution (FSR) gracze cieszyć się będą mogli najwyższej jakości efektami wizualnymi oraz krótkim czasem reakcji w każdej grze. W środku znajdziemy również 16 GB pamięci RAM LPDDR5X o szybkości 7500 MT/s i dysk SSD NVMe PCIe Gen 4 o pojemności do 2 TB pozwalający na szybki transfer danych i jeszcze szybsze uruchamianie się najbardziej wymagających tytułów. Do tego USB4, Type-C, USB 3.2, Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3 zapewniające stabilne połączenie i szybkie ładowanie.

Acer Nitro Blaze 11 oficjalnie. Co oferuje nowy sprzęt do grania?

Acer Nitro Blaze 11 mocno inspirując się Nintendo Switch, pozwala na odłączenie kontrolerów i skorzystanie z bardziej stacjonarnego charakteru tego urządzenia. Acer nie popełnia jednak tego samego błędu, co Nintendo i w swoich kontrolerach stawia na drążki z efektem Halla, co eliminuje problem "dryfowania" dręczący posiadaczy Nintendo Switch od premiery konsoli. Dzięki wysuwanej podpórce, ekran można ustawić np. na stole czy biurku i cieszyć się rozgrywką na 10,95-calowym ekranie w nieco innej pozycji niż trzymając je w dłoniach. Co więcej, sprzęt wyposażony jest w przednią kamerkę, co sprawia, że może być również wykorzystywany do prowadzenia rozmów ze znajomymi i bliskimi.

Jednak to nie koniec premier, gdyż Acer zaprezentował też Acer Nitro Blaze 8 z 8,8-calowym wyświetlaczem charakteryzującym się odświeżaniem na poziomie 144 Hz i wyposażonym m.in. w procesor AMD Ryzen 7 8840HS, grafikę AMD Radeon 780M, 16 GB pamięci LPDDR5X. Urządzenie waży 720 g, a jego kompaktowa i wyważona konstrukcja Nitro Blaze 8 jest idealna do gry w każdym miejscu. Do sprzedaży trafi także kontroler Acer Nitro Mobile Gaming Controller, który można połączyć ze smartfonami z iOS i Androidem i cieszyć się rozgrywką bezpośrednio z urządzenia mobilnego.