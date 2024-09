Nitro Blaze 7 - pierwsza przenośna konsola do gier od Acera

Przenośna konsola do gier - Nitro Blaze 7

Zaczynamy od tytułowej, pierwszej przenośnej konsoli do gier od Acera - Nito Blaze 7, wyposażonej w procesor AMD Ryzen 7 8840HS z technologią Ryzen AI. Jak pewnie już zauważyliście, sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki przy nowościach Acera. W tej konsoli wspomaga ona optymalizację wydajności i szybkość reakcji w dostępnych grach i aplikacjach.

Mamy tu 7-calowy wyświetlacz IPS Full HD (FHD) z dotykowym interfejsem oraz technologię AMD FreeSync Premium z częstotliwością odświeżania 144 Hz. Konsola działa pod kontrolą systemu Windows 11, a dzięki wbudowanej aplikacji Acer Game Space, umożliwia dodawanie gier z różnych platform.

Nazwa produktu Acer Nitro Blaze 7 Model GN771 System operacyjny Windows 11 Home Procesor AMD Ryzen™ 7 8840HS (8-rdzeniowy, 16-wątkowy, 24 MB pamięci podręcznej, maksymalne taktowanie 5,1 GHz)AMD Ryzen AI, obsługa do 39 TOPÓW AI Grafika AMD Radeon™ 780M (Up to 2.7 GHz, AMD RDNA™ 3 12 CUs) Ekran Wyświetlacz IPS 7” Full HD (1920 x 1080), 144 Hz, 500 nitów, 10-punktowy panel dotykowy, czas reakcji 7 ms, 100% sRGB, AMD FreeSync™ Premium Pamięć RAM 16GB LPDDR5x SDRAM, 7500 MT/s (onboard) Dysk Do 2 TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 x4 Gen 4 SSD Porty 2 x Type-C 40 Gbps, Micro SD Card (SD 4.0) Sterowanie i dostęp Przyciski A B X Y, D-Pad, bumpery LB/RB, drążki LS/RS, spusty liniowe LT/RT Hall, przycisk włączania zasilania obsługujący odcisk palca, przycisk głośności, przycisk wyboru, przycisk uruchamiania, przycisk Home (długie naciśnięcie klawisza XBOX), przycisk klawiatury podręcznej, przycisk Quick (długie naciśnięcie Game Assistant), przycisk oszczędzania energii, Audio Głośnik: 2 x 1WMikrofon: 2 x D-Mic Audio Jack: 3.5 mm CTIA Bateria Akumulator litowo-polimerowy 50,04 Wh Zasilacz 65 W Type-C AC Adapter WLAN i Bluetooth Wi-Fi 6E and Bluetooth 5.3 Oprogramowanie Acer Game Space, PC Game Pass (3 miesiące) Wymiary 25.6 (W) x 11.35 (D) x 2.25 (H) cm Waga 670 g

Jeśli chodzi o łączność, Nitro 7 obsługuje Wi-Fi 6E i wyposażony jest w port USB Type-C z szybkim ładowaniem oraz czytnik kart MicroSD do rozszerzenia pojemności pamięci.

Projektory LED z serii Vero

Wśród nowości pojawiły się też dwa nowe projektory Acer Vero PD2528ic oraz Acer Vero PD2328, wyposażone w diodowe oświetlenie LED 4 o jasności do 3700 ANSI lumenów, obsługujące 120% przestrzeni barw REC 709.

Model Acer Vero PD2528ic Panel wyświetlacza 0.65" DMD Rozdzielczość 1080p (1920x1080) Jasność 3 200 ANSI lumenów (Standard), 2 5603 200 ANSI lumenów (ECO),(Zgodność z normą ISO 21118) Proporcje ekranu 16:9 (natywny), 4:3 (Obsługiwane) Proporcje 1.49~1.64 (61"@2m) Zoom 1.1X Współczynnik kontrastu 50,000:1 Żywotność 20 000 godzin (standard), 30 000 godzin (ECO) Soczewka F = 2.56 ~ 2.88 f = 22 ~ 24.1mm, Manualny Zoom & Focus Keystone correction +/-40° (pionowy, ręczny i automatyczny) Głośność 29 dBA (ECO) Interfejs wejściowy HDMI 1.4a (Video, Audio, HDCP 1.4) x 2 Interfejs wyjściowy PC Audio (Stereo mini jack) x 1DC Out (5V/1.5A, USB Type-A) x 1 Interfejs RS232 (D-sub) x 1 Wymiary 299,4 x 223,8 x 107,5 mm (z nóżkami) (11,8„ x 8,8” x 4,7") Waga 2.6 Kg

Model Acer Vero PD2328 Panel wyświetlacza 0.65" DMD Rozdzielczość WXGA (1,280x800) Jasność 3700 ANSI lumenów (Standard), 298060 ANSI lumenów (ECO),(Zgodność z normą ISO 21118) Proporcje ekranu 16:10 (natywny), 4:3/16.9 (obsługiwane) Proporcje 1.55~1.7 (60"@2 m) Zoom 1.1X Współczynnik kontrastu 50,000:1 Żywotność 20 000 godzin (standard), 30 000 godzin (ECO) Soczewka F = 2.4 ~ 2.5, f = 22 ~ 24.1mm, Manualny Zoom & Focus Keystone correction +/-40° (pionowy, ręczny i automatyczny) Głośnośniki 10 W x1 Głośność 29 dBA (ECO) Interfejs wejściowy VGA Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1HDMI1.4a (HDCP 1.4) x 2Composite Video (RCA) x 1PC Audio (3.5mm mini jack) x 1 Interfejs wyjściowy Analog RGB (D-sub) x 1,PC Audio (3.5mm mini jack) x 1,DC Out (5V/1.5A, USB Type A) x 1 Interfejs RS232 (D-sub) x 1 Wymiary 299,4 x 223,8 x 107,5 mm (z nóżkami)(11,8” x 8,8 »x 4,2«) Waga 2.6 Kg

Projektor Acer Vero PD2528ic dostępny będzie w sprzedaży w grudniu w cenie od 799 euro, a Acer Vero PD2328 w styczniu 2025 r. w cenie od 599 euro.

GenMotion.AI do projektowania animacji 3D



Na koniec wspomniana we wstępie nowość, czyli aplikacja AI - GenMotion.AI, przygotowana przez Winking Studios. Służy ona do generowania animacji 3D w grach przy użyciu opisów tekstowych i co istotne, możecie sami ją już sprawdzić, po zarejestrowaniu się do otwartych beta testów na stronie https://www.genmotion.ai.



Poprzedni wpis z komputerowymi nowościami, zaprezentowanymi przez Acera na targach IFA w Berlinie, znajdziecie pod tym linkiem.

Źródło: Acer