TravelMate P6 14 AI - jeden z najlżejszych laptopów na świecie

TravelMate P6 14 AI

Zaczynamy od komputerów, a dokładniej od tytułowego laptopa TravelMate P6 14 AI, określanego jako jeden z najlżejszych laptopów AI na świecie. Waży on poniżej 1 kg i wyposażono go w najnowszy procesor Intel Core Ultra (seria 2).

James Lin, dyrektor generalny ds. notebooków w Acer Inc.:

Dzięki najnowszym procesorom Intel Core Ultra TravelMate P6 14 AI zapewnia pracownikom niezwykłą moc i umożliwił nam połączenie najnowszych narzędzi i oprogramowania AI, niesamowitej wydajności energetycznej i wbudowanej ochrony bezpieczeństwa w wygodnej ultraprzenośnej obudowie.

Wspomniane wsparcie sztucznej inteligencji, to przede wszystkim Acer Assist, czyli wirtualny asystent oparty na dużych modelach językowych, który umożliwia między innymi szybkie podsumowanie dokumentów czy rozwiązywanie problemów ze sprzętem. Do tego mamy tu aplikację Acer LiveArt 2.0, umożliwiającą łatwe usuwanie tła ze zdjęcia czy technologie Acer PurifiedView 2.0 i Acer PurifiedVoice 2.0 do poprawy jakości wideo i dźwięku.

Nazwa Acer TravelMate P6 14 AI Model TMP614-54TMP614-54TTMP614-54-TCOTMP614-54T-TCO System operacyjny Windows 11 Pro, Windows 11 Home Procesory Procesor Intel® Core™ Ultra 7 268V (obsługujący Intel® AI Boost) Procesor Intel® Core™ Ultra 7 266V (obsługujący Intel® AI Boost)Procesor Intel® Core™ Ultra 7 258V (obsługujący Intel® AI Boost) Procesor Intel® Core™ Ultra 7 256V (obsługujący Intel® AI Boost) Procesor Intel® Core™ Ultra 5 226V (obsługujący Intel® AI Boost) Grafika Układ graficzny Intel® Arc Pamięć Do 32 GB dwukanałowej pamięci LPDDR5X SDRAM Wyświetlacz 14,0-calowy wyświetlacz, WQXGA+ (2880x1800) lub WUXGA (1920x1200), proporcje 16:10, jasność 400 nitów, 100% sRGB Przechowywanie Do 1 TB M.2 SSD Gen4x1 Kamera Wideo 1440p QHD przy 30 FPS, Staggered High Dynamic Range (SHDR), Temporal Noise Reduction (TNR); Privacy Shutter; 3x mic array Porty Typ C USB4 *2 Gen2 (TBT4), Typ A 3.2 Gen1x2, HDMI 2.1, gniazdo audio Bateria, Żywotność baterii 4-ogniwowa bateria litowo-jonowa 65 Wh, szybkie ładowanie; zapewnia czas pracy na baterii do 14 godzin w oparciu o MobileMark 2025[[i]] Łączność bezprzewodowa i sieciowa Wi-Fi 7 Wireless LAN i Bluetooth 5.4 lub nowszy Bezpieczeństwo Acer ProShield Plus, dyskretny moduł Trusted Platform Module (TPM) 2.0, blokada Kensington Wymiary 313,7 (szer.) x 229,3 (gł.) x 15,90/16,65 (wys.) mm [12,35 (szer.) x 9,03 (gł.) x 0,63/0,66 (wys.) cala], .99 kg (2,18 funta) Zgodność systemu EPEAT , TCO 9

TravelMate P6 14 AI, będzie dostępny w sprzedaży na początku 2025 roku, w cenie 1 349 euro.

Swift Copilot+

Kolejne nowe sprzęty to komputery Swift 14 AI i Swift 16 AI Copilot+, które zapewniają podobne wsparcie sztucznej inteligencji, co w przypadku TravelMate, więc pominiemy te kwestie. Warto tu jednak wspomnieć o wyposażeniu, między innymi - 32 GB pamięci LPDDR5X-8448 i do 2 TB PCIe Gen 4 NVMe SSD czy Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 oraz portach HDMI 2.1 i dwóch USB Type-C obsługujących Thunderbolt 4. Na uwagę zasługuje tu też OLED-owy wyświetlaczu o rozdzielczości 2/3K (w przypadku wersji 14-calowej) lub 3K (w przypadku wersji 16-calowej) i odświeżaniu wynoszącym 90 Hz.

Nazwa Acer Swift 14 AI Model SF14-51/ SF14-51T System operacyjny Windows 11 Procesory Procesor Intel® Core™ Ultra 7 258VProcesor Intel® Core™ Ultra 7 256VProcesor Intel® Core™ Ultra 5 228VProcesor Intel® Core™ Ultra 5 226V Grafika Grafika Intel® Arc Ekran 14" 3K lub 2K OLED; 2K IPS touch ze zintegrowanym multi-touch Pamięć Do 32 GB pamięci systemowej LPDDR5X na chipie, dwukanałowej (do 8448 MT/s) Przechowywanie Do 2 TB, PCIe Gen4, NVMe Kamera Kamera 1440p QHD IR HDR z obsługą trzech mikrofonów i migawką prywatności Audio DTS® X Ultrasound Audio, podwójne głośniki Porty Dwa porty USB typu C (obsługa USB 4, Thunderbolt 4, obsługa DisplayPort, ładowanie przez USB), dwa porty USB typu A, HDMI 2.1, gniazdo słuchawkowe/głośnikowe Bateria 3-ogniwowa bateria litowo-jonowa 65 Wh, szybkie ładowanie; zapewnia do 29 godzin odtwarzania wideo, do 23 godzin przeglądania Internetu i do 21 godzin MobileMark 25[1] Łączność bezprzewodowa i sieciowa Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 lub nowszy, Bluetooth LE Audio Cechy Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer PurifiedView™ 2.0, Acer User Sensing, Acer Assist, wskaźnik aktywności, podświetlana klawiatura Waga 1,26 kg (2,78 funta) z 3-ogniwowym akumulatorem, wyświetlacz WUXGA

Nazwa Acer Swift 16 AI Model SF16-51/ SF16-51T System operacyjny Windows 11 Procesory Procesor Intel® Core™ Ultra 9 288VProcesor Intel® Core™ Ultra 7 258VProcesor Intel® Core™ Ultra 7 256VProcesor Intel® Core™ Ultra 5 228VProcesor Intel® Core™ Ultra 5 226V Grafika Grafika Intel® Arc Ekran 16" 3K OLED; ekran dotykowy 3K ze szkłem od krawędzi do krawędzi Pamięć Do 32 GB pamięci systemowej LPDDR5X na chipie, dwukanałowej (do 8448 MT/s) Przechowywanie Do 2 TB, PCIe Gen4, NVMe Kamera Kamera 1440p QHD IR HDR z obsługą trzech mikrofonów (migawka prywatności w modelach bez ekranu dotykowego) Audio DTS® X Ultrasound Audio, podwójne głośniki Porty Dwa porty USB typu C (obsługa USB 4, Thunderbolt 4, obsługa DisplayPort, ładowanie przez USB), dwa porty USB typu A, HDMI 2.1, gniazdo słuchawkowe/głośnikowe Bateria 3-ogniwowa bateria litowo-jonowa 75 Wh, szybkie ładowanie Łączność bezprzewodowa i sieciowa Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 lub nowszy, Bluetooth LE Audio Cechy Acer PurifiedVoice™ 2.0, Acer PurifiedView™ 2.0, Acer User Sensing, Acer Assist, wskaźnik aktywności, podświetlana klawiatura Waga 1,5 kg (3,3 funta)

Acer Swift 14 AI (SF14-51/T) dostępny będzie w sprzedaży jeszcze we wrześniu, w cenie od 1 199 EUR. Z kolei Acer Swift 16 AI (SF16-51/T) w grudniu, w cenie 1 299 EUR.

Wśród nowości komputerowych Acera, nie zabrakło też propozycji dla graczy, na przykład w postaci koncepcyjnego laptopa DualPlay z wbudowanymi kontrolerami, z których może korzystać jednocześnie dwóch graczy czy nowych komputerów Predator Orion 7000 oraz laptopów Nitro V, no i monitorów gamingowych Predator, z technologią NVIDIA G-SYNC Pulsar.

Źródło: Acer.