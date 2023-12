Polski hit za darmo w Epic Game Store, tylko przez 24h

Jeśli zamierzacie spędzić ostatni dzień roku "grając w grę" to Epic Game Store ma dla was ciekawą propozycję. Tylko przez następne 24h możecie dopisać za darmo do swojego konta polski hit z 2020 roku - Ghostrunner.

Ghostrunner za darmo w Epic Game Store

Ghostrunner stworzony przez polskie studio One More Level odniósł spory sukces i ostatnio doczekał się swojego sequela, którego recenzję możecie przeczytać również na naszych łamach. Pierwsza część debiutowała pod koniec 2020 roku, na krótko przed Cyberpunkiem 2077, niejako korzystając wtedy na hype związanym z cyberpunkową przyszłością. Jest to jednak całkiem inny typ gry niż produkcja CD Projektu, którą Paweł Winiarski opisywał w ten sposób:

Ghostrunner to połączenie parkouru, gry typu "runner" i siekanki, wszystko jednak wydaje się tu funkcjonować w przyspieszonym tempie. Będziemy więc biegać po ścianach i skakać jak w Mirror's Edge, ale i ciąć przeciwników ostrym jak brzytwa mieczem. Powiem więcej - to wszystko połączone jest w rytmicznym tańcu, bo właśnie odpowiedni rytm, połączony ze zwinnymi palcami i sprawnym okiem są tu kluczem do sukcesu. Dla mnie gra jest jednak za szybka, ale o tym za chwilę.

Jeśli do tej pory nie mieliście okazji zapoznać się z tym tytułem, to teraz nadarza się ku temu świetna okazja. Do jutra (01/01/2024) do godz. 16:59 możecie dopisać ją za darmo do swojej biblioteki gier w sklepie Epic Game Store. Wystarczy przejść na stronę gry, zalogować się na swoje konto i "zakupić" ten tytuł w cenie 0 zł. Czy warto? Jeśli szukacie tytułu, który zapewnia dynamiczną rozrywkę i jest bardzo wymagający odnośnie umiejętności operowania padem lub klawiaturę i myszką, to z pewnością warto spróbować. Rozgrywka jest wymagająca ale daje sporo satysfakcji, a sama historia nie jest może tak ciekawa i wciągająca jak w Cyberpunku 2077, ale z pewnością nie zabiera frajdy z grania. Tym bardziej jeśli nic was ta gra nie będzie kosztować ;-).