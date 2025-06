WhatsApp przygotowuje trzęsienie ziemi. Użytkownicy zapieją z zachwytu!

WhatsApp od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych narzędzi do komunikacji na świecie. I wielu komentatorów mówi wprost, że nierzadko brakuje mu fundamentalnych funkcji. Wręcz trudno uwierzyć, że ich nie ma. Ale... Meta nie składa broni i przygotowuje się do wprowadzenia długo oczekiwanej nowości, a mianowicie: nazw użytkowników. Nareszcie po tych wszystkich latach komunikator pozwoli nam na dodawanie znajomych bez konieczności udostępniania naszego numeru telefonu!

WhatsApp z nazwami użytkowników zamiast numeru telefonu

Jak wynika z informacji do których dotarła redakcja serwisu WABetaInfo, wypatrywana od lat zmiana została już zauważona w wersji testowej aplikacji na iOS dostępnej za pośrednictwem platformy TestFlight. Funkcja pozwoli użytkownikom wybrać unikalny identyfikator, podobnie jak ma to miejsce w aplikacjach takich jak Telegram czy Signal. To znaczący krok nie tylko w kierunku zwiększenia prywatności, ale przede wszystkim wygody, użytkowników komunikatora. Warto mieć na uwadze, że nowość nie została jeszcze aktywowana nawet dla testerów. Jednak z analizy kodu wynika, że twórcy komunikatora intensywnie pracowali nad interfejsem i regułami nowego systemu identyfikatorów.

Kluczowym celem wprowadzenia nazw użytkowników jest ochrona danych osobowych — ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowej identyfikacji, czyli ich numerów telefonów. Po wdrożeniu nowej funkcji, osoby, które będą się z Tobą kontaktować bez posiadania podawania numeru, zobaczą wyłącznie nazwę użytkownika. To rozwiązanie znacznie ograniczy ryzyko niechcianego kontaktu lub spamowania.

Nazwy użytkowników WhatsApp. Komunikator ma swoje zasady

WhatsApp wprowadzi też jasne zasady dotyczące tworzenia nazw kont w obrębie komunikatora. Oto reguły, których należy przestrzegać:

Nazwa użytkownika nie może zaczynać się od "www.", aby uniknąć wprowadzania w błąd, np. udawania, że profil jest częścią oficjalnej strony;

Każda nazwa musi zawierać co najmniej jedną literę: nie będzie można tworzyć nazw składających się wyłącznie z cyfr lub symboli;

Dozwolone znaki to: małe litery (a-z), cyfry (0-9), kropki oraz podkreślenia.

Po pomyślnym wyborze unikalnej nazwy użytkownika aplikacja potwierdzi to swoją animacją z wszędobylskimi konfetti, a nowa nazwa będzie widoczna w czatach indywidualnych i grupowych zamiast numeru telefonu.

Zmiana nazwy? WhatsApp powiadomi znajomych

Co ciekawe, w przypadku zmiany nazwy użytkownika, WhatsApp planuje wyświetlać w czatach systemowe powiadomienie, podobnie jak ma to miejsce w przypadku zmiany zdjęcia profilowego czy numeru. To zupełnie inne podejście niż to proponowane, chociażby przez Telegram, który najzwyczajniej w świecie pomija ten krok. W planach znajduje się również aktualizacja wersji przeglądarkowej WhatsApp Web, która umożliwi sprawdzenie, czy wybrana przez nas nazwa użytkownika jest dostępna. To przydatne narzędzie, zwłaszcza dla osób, które chcą zadbać o spójność swojej obecności w sieci.

Kiedy rewolucyjna zmiana trafi do użytkowników?

Na ten moment WhatsApp nie podał dokładnej daty wdrożenia nowej funkcji — a wszystko co o niej wiemy, wiemy ze śladów w kodzie najnowszej wersji beta. Jednak fakt, że system pojawił się w wersjach testowych jasno wskazuje na to, że jej wdrożenie jest bliżej niż dalej. Prawdopodobnie