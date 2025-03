WhatsApp oczaruje użytkowników. Nowa funkcja jest tym, czego komunikator potrzebuje!

Rozmowy grupowe to dla wielu użytkowników komunikatora chleb powszedni. Niestety, przy dużej ilości osób i wątków, stają się one najzwyczajniej w świecie... nieczytelne. Teraz Meta dla WhatsAppa przygotowuje wątki, które to mają ułatwić śledzenie konwersacji i eliminować problem gubienia się w natłoku treści przekazywanych za pośrednictwem komunikatora. To właśnie dzięki nim będziemy mogli szybciej odnaleźć odpowiedzi na konkretne posty i uniknąć przewijania całego czatu w poszukiwaniu poprzednich wiadomości. Podobnie zresztą, jak ma to miejsce chociażby na Telegramie czy Slacku.

Reklama

Komunikacja na WhatsApp będzie bardziej czytelna

Jak poinformował niezastąpiony w nowościach związanych z WhatsAppem portal WABetaInfo, komunikator testuje już nową funkcję w ostatniej wersji beta. Nowe rozwiązanie pozwoli użytkownikom organizować wiadomości w wątki, co przypomina dobrze znane systemy stosowane w innych aplikacjach do komunikacji grupowej. Dzięki temu całość będzie lepiej uporządkowana, a nam łatwiej będzie zapanować nad tym informacyjnym chaosem, który nierzadko się tam przewija.

Na udostępnionych obrazkach widać, jak wygląda interfejs - i ten przywodzi na myśl to, jak działają wątki w iMessage, applowskim komunikatorze będącym częścią aplikacji Wiadomości. Po wybraniu cytowanej wiadomości otwiera się nowa warstwa konwersacji, podczas gdy reszta czatu jest lekko rozmyta w tle. Dzięki temu całość jest bardziej czytelna. Nowa funkcja WhatsAppa po dotknięciu konkretnej wiadomości automatycznie przenosi nas do wszystkich odpowiedzi, eliminując przy tym niepowiązane wpisy. Na tę chwilę minusem jest brak widoczności oryginalnej wiadomości, do której odnoszą się odpowiedzi. Warto mieć jednak na uwadze, że to wciąż są testy - i możliwe, że opcje te zostaną dodane w najbliższych aktualizacjach. A gdy całość trafi do finalnych użytkowników, będzie ona już dopracowana w najdrobniejszych szczegółach.

Kiedy funkcja zostanie udostępniona?

Jak zwykle jest to pytanie, na które nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. WhatsApp wielokrotnie udowadniał nam już, że pewne elementy z wersji beta trafiają do finalnej wersji szybciej, na inne trzeba poczekać kapkę dłużej. Twórcy komunikatora zaś nie chwalą się konkretami i nie padła jeszcze żadna data. Na plus bez wątpienia fakt, że jako iż jest ona już dostępna w wersji beta komunikatora, to prawdopodobnie trafi do nas szybciej niż później -- i najprawdopodobniej jest to kwestia kilku najbliższych tygodni.

Miło widzieć, że Meta działa na kilku polach jednocześnie w kwestii rozwoju swojego komunikatora. Z jednej strony: nadrabia w kwestiach podstaw (m.in. udostępniając po latach motywy dla komunikatora), z drugiej: pracuje także nad bardziej zaawansowanymi funkcjami. To się chwali!

Źródło: WABetaInfo