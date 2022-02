Disney+ pracuje nad nową odsłoną kultowej serii "Gęsia Skórka"!

Kiedy byłem dzieckiem ogromną popularnością cieszyły się kierowane ku młodzieży opowieści z dreszczykiem. "Gęsia Skórka" — zarówno w formie książek R. L. Sine'a, jak i emitowany (wówczas na Fox Kids / Jetix) kanadyjski serial, były rozchwytywane i szeroko omawiane na szkolnych korytarzach. Nie ukrywam, że da mnie powrót do serii to będzie ogromna, sentymentalna, wycieczka. Ale też jest to pierwszy powód, dla którego zaczynam wyglądać polskiej premiery Disney+ — bo właśnie na tej platformie można będzie wkrótce obejrzeć dziesięć zupełnie nowych odcinków serialu. Choć nie będzie to już to samo.

"Gęsia Skórka" na Disney+. Dziesięć nowych odcinków wkrótce ma trafić na platformę medialnego giganta

Produkcja kanadyjskiego serialu który podbił serca młodzieży na całym świecie zakończyła się ponad dwadzieścia lat temu — bo pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia. Od tego czasu cisza, na chwilę tylko przerwana wypuszczonymi w 2015 i 2018 roku filmami kinowymi. Ale istnieje szansa na reanimację uwielbianej marki z dreszczykiem. Materiału źródłowego nie brakuje, bowiem seria książek liczy sobie aż kilkaset opowieści, które wydano w kieszonkowych antologiach. Z opisu udostępnionego na łamach Variety wynika jednak, jakoby nowy serial miał znacznie różnić się od znanej i lubianej formuły obranej w serii sprzed lat.

Serial opowiada o grupie pięciu licealistów, którzy uwalniają nadprzyrodzone siły w swoim mieście. Wszyscy muszą współpracować – dzięki, i pomimo, swoich przyjaźni, rywalizacji i przeszłości – aby je ocalić. Przy okazji dowiadują się wiele o nastoletnich sekretach swoich rodziców.

Zamiast krótkich, jednoodcinkowych, opowieści — nowa "Gęsia skórka" zaoferuje jedną historię złożoną w formacie "klasycznego" serialu. Prawdopodobnie przez cały sezon będzie rozwiązywana "walka" z zagrożeniem. Za serial (a dokładniej: scenariusz i produkcję) odpowiedzialni będą Nick Stoller i Rob Letterman. Na tę chwilę nie znamy jeszcze żadnych szczegółów związanych z premierą serialu.