Spin-off The Boys może być najlepszym serialem o superbohaterach. Premiera niedługo

The Boys to jedna z najlepiej ocenianych produkcji o superbohaterach i niewątpliwa perełka w ofercie Prime Video. Czwarty sezon serialu został zaplanowany na ostatni kwartał tego roku, ale dla wszystkich stęsknionych za czarnym humorem i krwawą jazdą mam dobrą wiadomość. W międzyczasie pojawi się spin-off produkcji Amazon, o nazwie Gen V – opowie historie college'u dla młodych superbohaterów.

Jeszcze więcej krwi i flaków

Serial o ekipie zwalczającej bohaterów z organizacji Vought podbił serca widzów oryginalnym podejściem do tematyki nadludzi, przedstawiając ich jako rozkapryszoną bandę aroganckich celebrytów. Produkcja może pochwalić się fantastycznymi opiniami widzów i recenzentów, dlatego tylko kwestią czasu było powstanie serialu poszerzającego uniwersum o kolejne wątki.

Wiemy już, że Gen V skupi się na szkółce młodych superbohaterów, prowadzonej przez Vought International. Podobnie jak w The Boys nie zabraknie krwi i bryzgających po ekranie wnętrzności tych, którzy ośmielą się stanąć na drodze rywalizujących o kontrakty bohaterów. Przez serial przetoczą się też postacie znane z Chłopaków, o czym możecie przekonać się oglądając poniższy zwiastun.

Amazon zapowiedział, że brutalna jazda pełna czarnego humoru trafi do subskrybentów Prime Video już we wrześniu tego roku, zatem w idealnym momencie, by rozgrzać atmosferę przed czwartym sezonem The Boys, którzy ukaże się prawdopodobnie tej jesieni. Przedpremierowe materiały zdradzają, że Gen V może być jeszcze bardziej odjechaną produkcją niż oryginał – w rolach głównych ujrzymy tam między innymi Patricka Schwarzeneggera, Jaz Sinclair i Maddie Phillips.