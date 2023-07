HBO tryumfuje w nominacjach do Emmy dzięki Sukcesji i The Last of Us

Nagrody Emmy to odpowiedniki Oskarów dla branży telewizyjnej, co roku otrzymują je najlepsze produkcje telewizyjne i te obecne na platformach VOD. Przed kilkom godzinami ujawniono tegoroczne nominacje i choć zaskoczenia raczej nie ma, to HBO ponownie pokazało swoją siłę.

HBO rozbiło bank

Branża filmowa w USA raczej nie ma powodów do radości, strajk scenarzystów nadal trwa, a mówi się też, że podobną decyzję mogą w ciągu kilku godzin podjąć również aktorzy. Nie przeszkodziło to jednak Akademii Telewizyjnej w opublikowaniu nominacji do nagród Emmy, które zostaną rozdane we wrześniu. Zgodnie z oczekiwaniami najlepszymi wynikami może pochwalić się HBO, które w sumie dostało aż 127 nominacji, a w pierwszej trójce najczęściej nominowanych seriali umieściło... 3 swoje produkcje. Niekwestionowanym liderem jest Sukcesja (4. sezon), która zgarnęła aż 27 nominacji, w tym aż 3 za główną rolę męską dla Briana Coxa, Kierana Culkina i Jeremy Stronga. 24 nominacje dostał serial The Last of Us, a kolejne 23 szanse na statuetkę ma drugi sezon Białego Lotosu.

Świetny wynik zanotował również Netflix, który dostał aż 103 nominacje, w tym za takie produkcje jak BEEF (13 nominacji), Dahmer (13) i Wednesday (12). Całkiem nieźle poradziło sobie również Apple TV+, które dostało 46 nominacji, a Ted Lasso z wyróżnieniem w 21 kategoriach plasuje się tuż za podium. Po 42 nominacje trafiły do Hulu oraz Prime Video, a 40 dostał Disney+, głównie za produkcje związane ze światem Star Wars - Andor, Obi-Wan Kenobi oraz Mandalorian. Co ciekawe wiele głośnych tytułów, jak chociażby Ród Smoka, The Crown, Władca Pierścieni - Pierścienie władzy czy Stranger Things dostały niewiele nominacji, odpowiednio 8, 6, 6 i 6. Pełną listę znajdziecie na stronach akademii.

Wyraźnie za to widać, że serwisy streamingowe zdominowały branżę telewizyjną w USA. Produkcje przygotowane przez tradycyjne stacje telewizyjne są mocno zmarginalizowane, a prym wiodą usługi dostępne w internecie i przede wszystkim na całym świecie, a nie tylko w USA.