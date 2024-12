Geminidy 2024 już w grudniu. Wyjaśniam jak obserwować

Obserwowanie nocnego nieba może być pasjonującym hobby i nie zawsze potrzebny jest do tego sprzęt za dziesiątki tysięcy złotych. Zjawiska takie jak roje meteorytów możemy zaobserwować nawet gołym okiem, o ile oczywiście pogoda na to pozwoli. Do najbardziej znanych ze względu na swoją wysoką aktywność należą styczniowe Kwadrantydy, sierpniowe Perseidy, a w grudniu Geminidy. Te ostatnie będziemy mogli zaobserwować na nocnym niebie już wkrótce.

Geminidy 2024. Kiedy maksimum?

Chociaż pojedyncze spadające gwiazdy będzie można zaobserwować już dzisiaj 4 grudnia, tak z obserwacją najlepiej poczekać na maksimum aktywności. Ta przypada na noc z 13 na 14 grudnia. Wtedy będzie można zobaczyć nawet do 130 zjawisk na godzinę. Najlepszy czas na obserwacje to godziny nocne, gdy Gwiazdozbiór Bliźniąt znajduje się wysoko nad horyzontem. W Polsce radiant wznosi się wieczorem, a w nocy góruje na wysokości około 70 stopni. Choć meteory zdają się pochodzić z jednego punktu, warto patrzeć na całe niebo, by uchwycić najbardziej spektakularne zjawiska.

Aby zwiększyć szanse na udane obserwacje, najlepiej wybrać miejsce z dala od miejskich świateł. Warto zaznaczyć, że do oglądania Geminidów nie potrzebujemy specjalistycznego sprzętu. Wiele spadających meteorów będzie można zobaczyć gołym okiem, oczywiście o ile nie zasłonią ich chmury lub nie przyćmi zanieczyszczenie świetlne.

Geminidy to rój meteorów powstały po rozpadzie planetoidy Phaethon o średnicy około 5 kilometrów, która co 1,43 roku zbliża się do Słońca. Fragmenty tego ciała niebieskiego, wpadając w ziemską atmosferę z prędkością około 35 km/s, tworzą efektowne „spadające gwiazdy”. Radiant roju – czyli miejsce, z którego meteory zdają się wybiegać – znajduje się w Gwiazdozbiorze Bliźniąt, w pobliżu gwiazdy Kastor.

Grafika: depopsitphotos