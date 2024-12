Epic Games, GOG i inne – gdzie szukać tanich gier na komputery?

Kupowanie gierek nie musi rujnować portfela, jeśli wiemy, gdzie szukać najlepszych okazji. Dzięki rozwojowi platform cyfrowej dystrybucji mamy dostęp do szerokiego wyboru tytułów w promocyjnych cenach lub nawet za darmo. W tym artykule przeanalizujemy najpopularniejsze serwisy oferujące gry na PC i podpowiemy, gdzie warto zaglądać w poszukiwaniu okazji.

Epic Games Store – darmowe gry i atrakcyjne promocje

Epic Games Store zrewolucjonizowało rynek gier, oferując co tydzień darmowe tytuły. To świetna okazja, by powiększyć swoją bibliotekę bez żadnych kosztów. W przeszłości gracze mogli zdobyć za darmo takie hity jak „GTA V”, „Control” czy „Civilization VI”. Dodatkowo platforma regularnie organizuje wyprzedaże, podczas których można skorzystać z dodatkowych kuponów zniżkowych, obniżających cenę nawet o kilkadziesiąt złotych. Dzięki temu kupno premierowych tytułów staje się bardziej przystępne.

GOG – klasyki i brak DRM

Dla fanów starszych gier oraz osób ceniących brak zabezpieczeń DRM idealnym wyborem będzie GOG (Good Old Games). W 2018 roku promowali się nawet hasłem FCK DRM. Platforma wychodzi z założenia, że kupując grę, mamy ją na własność i nie stracimy do niej dostępu, nawet jeśli GOG zostałby zamknięty. Serwis specjalizuje się w klasykach, które zostały przystosowane do działania na nowoczesnych komputerach. GOG często oferuje wyprzedaże tematyczne, gdzie gry można kupić za ułamek ich pierwotnej ceny. Kolejnym atutem jest program „GOG Connect”, pozwalający przenosić niektóre gry zakupione na Steam do swojej biblioteki na GOG, co daje dodatkową elastyczność.

Steam – niekwestionowany lider promocji

Steam to nie tylko największa platforma z grami na PC, ale również król promocji. Co kilka tygodni organizowane są akcje tematyczne, takie jak Letnia Wyprzedaż czy Zimowa Wyprzedaż. Podczas takich wydarzeń gry potrafią być przecenione nawet o 90%. Steam oferuje także kody rabatowe, a także dynamicznie zmieniające się okazje dnia i tygodnia. To idealne miejsce dla graczy szukających szerokiego wyboru gier w różnych kategoriach cenowych.

Humble Bundle – płacisz, ile chcesz

Humble Bundle to unikalna platforma, która pozwala graczom ustalić własną cenę za pakiety gier. Część środków trafia na cele charytatywne, co sprawia, że zakupy tutaj mają dodatkowy wymiar. Regularnie pojawiają się oferty, w których za kilka dolarów można zdobyć zestawy składające się z kilku wysokiej jakości tytułów. Humble Bundle ma również sklep z klasycznymi promocjami, często konkurującymi z ofertami na Steam czy Epic Games Store.

Green Man Gaming, Fanatical i inne – legalne klucze w niskich cenach

Green Man Gaming, Fanatical oraz podobne platformy oferują klucze do gier w atrakcyjnych cenach. Są to oficjalni dystrybutorzy, dzięki czemu mamy pewność, że zakupione produkty są legalne. Często organizowane są wyprzedaże oraz „flash deals”, które przez krótki czas pozwalają zdobyć nowoczesne gry taniej niż na dużych platformach.

Sklepy z kluczami – czy warto?

Serwisy takie jak Kinguin czy G2A kuszą niskimi cenami, jednak zakupy tam wiążą się z ryzykiem. Są to tzw. rynki wtórne, gdzie klucze sprzedawane są przez osoby trzecie. Może się zdarzyć, że zakupiony kod zostanie zablokowany, a wsparcie techniczne jest ograniczone. Dlatego warto korzystać z takich miejsc z rozwagą i zawsze sprawdzać opinie danego sprzedawcy.

Subskrypcje – gry w abonamencie

Ciekawą alternatywą dla zakupu gier jest subskrypcja. Usługi takie jak Xbox Game Pass czy EA Play oferują dostęp do setek gier w ramach miesięcznej opłaty. To doskonała opcja dla graczy, którzy chcą testować różne tytuły bez konieczności ich kupowania. Chociaż gry z czasem znikają z oferty, baza tytułów jest regularnie aktualizowana, co sprawia, że subskrypcje są często bardzo opłacalne.

Gdzie najlepiej szukać okazji?

Każda z wymienionych platform ma swoje unikalne zalety. Epic Games Store wyróżnia się darmowymi grami, Steam oferuje największy wybór, a Humble Bundle to doskonała opcja dla osób szukających pakietów tytułów w niskich cenach. Wybór idealnej platformy zależy od preferencji i stylu grania. Prawda jest jednak taka, że jeśli śledzisz promocje na bieżąco i korzystasz z kilku źródeł, prawie zawsze możesz znacznie zaoszczędzić na zakupie gier.