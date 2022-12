GOG rozdaje Wormsy za darmo! Dodaj do konta, nim okazja przepadnie bezpowrotnie

Wormsy to jedna z tych serii gier wideo, która mimo upływu lat... bawi równie mocno. Jest prosta do nauczenia i idealnie sprawdza się jako gra imprezowa - choć kto wsiąknął w temat na dłużej ten doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak precyzyjne i wymagające to gry. Teraz w poświątecznym giveawayu platforma GOG rozdaje wydaną w 2012 roku odsłonę Worms Revolution za okrągłe zero złotych!

Worms Revolution Gold Edition za darmo w GOG

Worms™ Revolution to kolejna odsłona klasycznej serii strategii turowych na PC, zawierająca nowe, ekscytujące funkcje i piękną grafikę 3D, a jednocześnie zachowująca klasyczną rozgrywkę 2D, którą fani uwielbiają. Wybierz obszerny tryb dla pojedynczego gracza, w którym znajdziesz zarówno kampanię, jak i misje logiczne, lub zanurz się od razu w wojnie wieloosobowej za pośrednictwem gry lokalnej. Po raz pierwszy w historii pojawiła się dynamiczna woda, obiekty fizyczne i klasy robaków! Dostosuj swoje doświadczenie, wybierając klasy, którymi grasz, jak wyglądają, a nawet jak mówią!

Udostępniana wersja gry to taki najbogatszy pakiet z całym zestawem dodatków — stąd "Gold" w tytule. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że ze względu na to że Wormsy Revolution w GOG są bez jakichkolwiek zabezpieczeń DRM, jedyny tryb multiplayer jaki jest tam dostępny to ten lokalny. Ale myślę, że to właśnie taka zabawa wieloosobowa cieszy większość miłośników serii — bo jak wspomniałem wyżej, to idealna gra imprezowa.

Worms Revolution Gold Edition w GOG będą dostępne do piątkowego popołudnia. Warto się zatem pospieszyć, taka okazja się szybko nie powtórzy!