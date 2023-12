Gdzie słuchać audiobooków? Najlepsze serwisy z książkami audio

Usługi subskrypcyjne to nie tylko muzyka, filmy i seriale, ale także książki. I to nie tylko te papierowe. W Polsce działa wiele platform oferujących wygodny dostęp do audiobooków, w ramach miesięcznej opłaty. Który z nich wybrać? Sprawdzamy.

Najlepsze serwisy z audiobookami dostępne w Polsce

Kiedy czas staje się naszym najcenniejszym zasobem, poszukiwanie nowych sposobów na pogłębianie wiedzy, rozwój osobisty lub rozrywkę płynącą z książek nikogo nie dziwi. W tym kontekście audiobooki stały się nie tylko alternatywą dla papierowych publikacji. Dla wielu osób to dziś pierwszy wybór. Zanim więc przejdziemy do serwisów z audiobookami, przeanalizujmy korzyści płynące z takiej formy obcowania z książkami.

Dlaczego warto sięgnąć po audiobooki?

Słuchanie audiobooków to nie tylko sposób na zagłębienie się w literaturę, ale również wygodne doświadczenie dostępne na ekranie smartfona. Sięganie po książki audio umożliwia wykorzystanie każdej wolnej chwili na rozwój lub rozrywkę, nawet podczas wykonywania innych czynności. Zyskujemy nie tylko swobodę, ale także efektywniej wykorzystujemy nasz czas.

Serwisy z audiobookami oferują bogactwo tytułów, dostosowanych do różnorodnych gustów. Od klasyki po najnowsze bestsellery, każdy znajdzie coś dla siebie, co czyni książki audio atrakcyjną alternatywą np. dla seriali lub filmów (nie mówiąc o tradycyjnych papierowych publikacjach). Słuchanie audiobooków sprzyja wielozadaniowości. Umożliwiając czytanie w sytuacjach w których tradycyjne książki byłyby niewygodnym rozwiązaniem. To także doskonała alternatywa dla osób, które nigdy nie polubiły się z tradycyjną formą obcowania z literaturą.

Dużą zaletą są również pewne rozwiązania technologiczne. Audiobooki są nie tylko łatwo dostępne na urządzeniach mobilnych, ale także oferują opcję słuchania offline, co czyni je idealnymi towarzyszami podczas podróży. Korzystanie z usług subskrypcyjnych przynosi również duże oszczędności. Elastyczne plany abonamentowe często zapewniają dostęp do szerokiego katalogu tytułów za atrakcyjną cenę.

Korzystanie z serwisów z audiobookami nie tylko ułatwia dostęp do literatury, ale także wpływa na rozwój czytelnictwa, umożliwiając każdemu odkrycie świata książek w formie, która być może bardziej odpowiada indywidualnym potrzebom. Zobaczmy więc, jakie usługi mamy do dyspozycji na polskim rynku. Wybraliśmy 5 usług dostępnych w ramach subskrypcji.

Audioteka

Audioteka wyróżnia się niezwykle bogatym katalogiem audiobooków, szczególnie szerokim wyborem polskich autorów. To miejsce, gdzie można znaleźć wiele bestsellerów oraz tytułów reprezentujących najróżniejsze gatunki literackie, co z pewnością powinno spodobać się słuchaczom poszukujących różnorodności. Platforma oferuje 2 plany subskrypcji dostosowane do różnych potrzeb czytelników, zapewniając konkurencyjne ceny:

Minimalny – Pozwala przesłuchać do 10 godzin audiobooków miesięcznie. Koszt pakietu to 19,99 zł za 30 dni użytkowania lub 179,40 zł płatne z góry za cały rok.

– Pozwala przesłuchać do 10 godzin audiobooków miesięcznie. Koszt pakietu to 19,99 zł za 30 dni użytkowania lub 179,40 zł płatne z góry za cały rok. Optymalny – Za 29,99 zł miesięcznie otrzymujemy możliwość słuchania audiobooków bez limitu godzin. W ramach rocznej subskrypcji cena wynosi 269 zł.

W ramach abonamentu mamy dostęp do 17 tysięcy tytułów.

Legimi

Legimi to serwis, który nie tylko oferuje szeroki wybór audiobooków, ale także wzbogaca swoją ofertę o możliwość dostępu do ebooków w ramach abonamentu (właściwie to właśnie ebooki stanowią serce tej platformy). Legimi nie jest niestety najlepsze, jeśli chodzi o komfort obsługi aplikacji i wygodę poruszania się po niej. Serwis nadrabia jednak bogactwem ciekawych tytułów – np. spod znaku reportażu lub klasyki literatury. Subskrypcja łącząca dostęp do ebooków z dostępem do audiobooków kosztuje 44,99 w ramach umowy zawieranej na 12 miesięcy. Abonament na czas nieokreślony to koszt na poziomie 49,99 zł. Ważna informacja dla fanów skandynawskich kryminałów – to właśnie na Legimi znajdziecie audiobooki Jo Nesbo!

Storytel

Storytel to miejsce, gdzie wysoka jakość produkcji audio idzie w parze z różnorodnością tytułów. Co ciekawe, mamy tu również dostęp do produkcji w innych językach. Platforma proponuje abonamenty w różnych cenach, z uwzględnieniem opcji dla rodzin:

Unlimited – Konto bez limitu godzinowego kosztuje 39,90 zł za miesiąc.

– Konto bez limitu godzinowego kosztuje 39,90 zł za miesiąc. Basic – Usługa dla osób, które sięgają po audiobooki tylko od czasu do czasu. Za 18,90 zł możemy słuchać 10 godzin treści miesięcznie.

– Usługa dla osób, które sięgają po audiobooki tylko od czasu do czasu. Za 18,90 zł możemy słuchać 10 godzin treści miesięcznie. Family – Konto Unlimited dla 2 osób w cenie 49,90 zł za miesiąc.

Po zapoznaniu się z ofertą Storytel mam wrażenie, że to najbardziej mainstreamowa platforma z tych, które wybraliśmy. Jeśli interesuje Cię np. rynek bestsellerów lub polskie kryminały – ten serwis powinien spełnić Twoje oczekiwania. Mamy tu również sporo treści autorskich (Storytel Original) w postaci słuchowisk lub podcastów.

Bookbeat

Bookbeat to serwis, który może poszczycić się dostępem do imponującej liczby pozycji. To aż 800 tysięcy audiobooków i e-booków. Warto zwrócić uwagę na to, że z omawianych tu platform, chyba właśnie ta oferuje najwięcej treści dostępnych w innych niż polski językach. Plany subskrypcyjne prezentują się następująco:

Basic – 20 godzin słuchania miesięcznie za 19,99 zł. Koszt rozszerzenia abonamentu o dodatkowego użytkownika to 9,99 zł.

– 20 godzin słuchania miesięcznie za 19,99 zł. Koszt rozszerzenia abonamentu o dodatkowego użytkownika to 9,99 zł. Premium – W tym abonamencie możemy przesłuchać 100 godzin treści za 29,99 zł. Dodatkowy użytkownik podpięty do konta to koszt na poziomie 14,99 zł.

Empik Go

Ostatnia platforma, na którą również warto zwrócić uwagę to Empik Go. Z mojego punktu widzenia, mamy tu dostęp do podobnej ilości treści, co na Legimi, z nieco bardziej przystępnym interfejsem. Tu jednak ważna uwaga – zbiory obu tych platform różnią się od siebie. Warto więc przejrzeć biblioteki, zanim zdecydujecie się na któryś z tych portali. Tak naprawdę uwaga ta dotyczy wszystkich 5 omówionych serwisów. Wygoda obsługi to kwestia drugorzędna. Ceny są w miarę podobne. Głównym kryterium wyboru powinno być to, czy dany serwis oferuje interesujące Was treści! A tak prezentuje się cennik Empik Go:

Go Plus – dostęp do 8 dowolnych tytułów na 30 dni za 49,99 miesięcznie.

– dostęp do 8 dowolnych tytułów na 30 dni za 49,99 miesięcznie. Go Mini – dostęp do 2 dowolnych tytułów na 30 dni za 24,99 zł.

Warto zauważyć, że wybierając abonament na 90, 180 lub 360 dni można dodatkowo zaoszczędzić!