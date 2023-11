To ostatnia szansa, aby zakupić Thermomix przed podwyżką

W tym roku firma Vorwerk świętuje swoje 140. urodziny. Przez cały rok klienci oraz ci, którzy zainteresowani są zakupem nowego urządzenia do gotowania, mogli korzystać z różnych okazji. Thermomix, który - zdaniem producenta - rewolucjonizuje nasze podejście do codziennego gotowania, jest urządzeniem o tyle intrygującym i wzbudzającym zainteresowanie, że wciąż w oficjalnej sprzedaży dostępny jest wyłącznie w ramach specjalnej prezentacji, która może odbyć się w naszym domu - a nie wszystkim się to podoba. Nie da się jednak odmówić Thermomixowi sporego zainteresowania - tym bardziej, że na rynku nie brakuje podobnych rozwiązań - jak choćby Monsieur Cuisine Smart dostępny w Lidlu.

Thermomix będzie droższy! To ostatni moment na zakup urządzenia w niższej cenie i w ratach 0%

Myślicie nad zakupem oryginalnego Thermomixa? Warto się pospieszyć, gdyż może to być ostatni moment, by trochę zaoszczędzić. Producent - firma Vorwek - poinformowała właśnie, że już wkrótce cena tego urządzenia wzrośnie, a popularna promocja związana z urodzinami firmy przestanie obowiązywać. W chwili obecnej cena Thermomixa model TM6 wynosi 5995 złotych. W tej cenie w zestawie znajdują się:

urządzenie Thermomix

Podstawowa książka kucharska "Proste pomysły"

Akcesoria tj. koszyczek, miarka, motylek, osłona przed rozpryskiwaniem, przystawka Varoma

6 miesięcy bezpłatnego dostępu do portalu przepisów Thermomix Cookidoo

A co w nowym roku? Firma zapowiada, że już na początku 2024, cena Thermomix TM6 wzrośnie o 460 zł. Za urządzenie będzie trzeba zapłacić 6455 zł. Dodatkowo, już za kilka dni skończy się trwająca od dłuższego czasu promocja, w ramach której można skorzystać z rat 0% dla wariantów 10, 20 i 22 raty. Na ten moment nie wiadomo, czy podwyżkę czeka także zestaw Thermomix Friend, który dodatkowo zawiera stację gotującą Thermomix Friend z naczyniem miksującym.