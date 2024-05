Na początku tego tygodnia, z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotarła do nas dobra wiadomości, na koniec tygodnia mamy złą, a może bardziej - przykrą wiadomość, dla osób unikających obowiązku opłacania abonamentu RTV.

Dobra wiadomość jest taka, iż KRRiT drugi rok z rzędu nie zdecydowała się na podwyższenie abonamentu RTV, dzięki temu w 2025 roku - podobnie jak w tym, wysokość abonamentu za odbiornik radiofoniczny wyniesie 8,70 zł miesięcznie, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny - 27,30 zł miesięcznie. Oczywiście opłaty te można obniżyć, regulując je z góry za wybrany okres.

Co z gospodarstwami domowymi, które nie wywiązują się z tego ustawowego obowiązku (w 2022 roku abonament RTV płaciło niespełna 35% gospodarstw domowych w Polsce)? Jak donosi dzisiaj portal Wirtualnemedia.pl, tylko w I kwartale 2024 roku, Urzędy Skarbowe wyegzekwowały z kont rodaków niemal 6 mln zł (5,951 mln zł) zaległych opłat.

Składały się na to, oprócz pobrania zaległych opłat, kary w wysokości 30-krotności miesięcznego abonamentu. Skąd wiadomo, że dane gospodarstwo nie płaci za abonament? Cóż, tutaj w najgorszej sytuacji są osoby, które kiedyś miały zarejestrowany odbiornik telewizyjny lub/i radiowy i nie wyrejestrowały go w porę.

Z chwilą, gdy przestali opłacać abonament, Poczta Polska może tylko na tej podstawie wystawić tytuł wykonawczy i skierować go do skarbówki w celu wyegzekwowania należnych opłat. Działa to na prostej zasadzie - ma i nie płaci. Jak wiemy, abonament RTV płacimy nie za samo oglądanie telewizji, ale za samą taką możliwość, czyli posiadanie urządzenia zdolnego odbierać sygnał telewizyjny czy radiowy.

Na koniec 2023 roku zarejestrowanych było prawie 5 mln abonentów w Polsce (w tym 240 tys. firm), z tego 4,7 mln z odbiornikiem telewizyjnym lub radiowym, a 244 tys. tylko z odbiornikiem radiowym.

Źródło: Wirtualnemedia.pl

Stock Image from Depositphotos.