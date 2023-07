Biedronka ze specjalną promocją. Tylko dla właścicieli elektrycznych samochodów

Niespełna 2 tygodnie temu pisaliśmy o szczegółach nietypowej inicjatywy, realizacji której podjęła się Biedronka we współpracy z PowerDot. Firmy chcą w półtora roku postawić 600 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, a każda z nich będzie mogła ładować nawet 3 auta jednocześnie. Wydawało się, że sieć supermarketów bardziej nas już w kwestii inwestowania w elektromobilność nie zaskoczy, ale Biedronka nie zwalnia tempa i ponownie puszcza oko do entuzjastów samochodów na prąd. Tym razem w formie vouchera na ładowanie, rozdawanego przy okazji robienia zakupów spożywczych.

Promocja dla elektromobilnych mieszkańców Warszawy

Jeśli nie zrobiliście sobie wczoraj prezentu z okazji Dnia Bezpieczeństwa Kierowcy, to Biedronka ma dla Was mały upominek w postaci zniżki na ładowanie auta elektrycznego lub hybrydowego. Klienci sklepów Biedronki na ulicy Sytej oraz Pałacowej w Warszawie, którzy w dniach 25-29 lipca dokonają zakupów za co najmniej 50 zł, otrzymają bon o wartości 50 PLN do wykorzystania w ładowarkach PowerDot.

Źródło: Biedronka

Jest jednak mały haczek – voucher może zostać użyty do naładowania auta w stacjach zlokalizowanych tylko na wspominanych ulicach. Jak to 50 zł przekłada się energię? Jak podaje serwis elektrowoz.pl, zależne jest to od typu danej ładowarki:

Type 2 – 26,2 kWh,

Chademo – 19,8 kWh,

CCS – 18,5 kWh.

„Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, z okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy chcemy dodatkowo zachęcić klientów do wypróbowania naszej najnowszej usługi na preferencyjnych warunkach. Możliwość doładowania pojazdu podczas codziennych zakupów przy naszych sklepach to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale również czasu” – Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka

Biedronka zaznacza, że do korzystania z ładowarek nie trzeba zakładać konta, pobierać aplikacji ani wykupywać abonamentu – rachunek opłacimy zaś kartą dzięki wbudowanemu terminalowi. Promocja na voucher obowiązuje do wyczerpania zapasów.