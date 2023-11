Gdzie kończą pracownicy Apple którzy potrzebują odmiany? W tych firmach!

To żaden sekret, że w branży IT jak wszędzie indziej — pracownicy zmieniają posady. Nie tylko awansują w obrębie jednej firmy, ale też regularnie przeskakują do konkurencji.

Nie ma jednej złotej odpowiedzi GDZIE trafią wszyscy pracownicy Apple, gdy pożegnają się z gigantem z Cupertino. Każdy z nich jest inny — i ma inne potrzeby. Ale platforma LinkedIn pokusiła się o analizę dotyczącą prawdopodobieństwa tego, gdzie mają szansę trafić inżynierowie z Apple. I odpowiedź może okazać się dość zaskakująca. Chodzi bowiem o... Google!

Zwrot o 180 stopni. Pracownicy Apple zmieniając pracę najpewniej przejdą do... Google!

Idee przyświecające Apple i Google zasadniczo się od siebie różnią. Każda z firm ma swoje filozofie: jedni stawiają na pełną kontrolę i zamknięcie w obrębie ekosystemu. Drudzy: wręcz przeciwnie. I choć prawdopodobnie w każdej z firm nie brakuje ludzi którzy w 100% poświęcają się tamtejszym ideom, to przecież nie każdy musi charakteryzować się tak zawziętym podejściem. I jak najbardziej rozumiem ciekawość i chęć zasmakowania obu stron — tym bardziej, że przecież chodzi o topowe firmy w tej kategorii.

Aby jednak nie było, że działa to tylko w jedną stronę to... działa to również w drugą stronę. Od tych co bardziej otwartych firm, wielu pracowników chce też zasmakować pracy u Apple, gdzie sporo rzeczy jest po prostu innych. Z analizy wynika bowiem, jakoby to pracownicy poniższych firm najchętniej przeskoczyli do Apple:

Intel Microsoft Amazon Google IBM Oracle Tesla Nvidia Adobe Meta.

Warto mieć jednak na uwadze, że Apple dość niechętnie (?) rekrutuje pracowników którzy chcą do nich przejść z technologicznej konkurencji. Mowa tutaj raptem o 5,7% wszystkich zatrudnionych. I wygląda to dość drastycznie kiedy zestawimy to z danymi innych technologicznych gigantów. W Meta jest to aż 26,5% zatrudnionych. W Google — 25,1%. Salesforce zaś ma aż 20,7% pracowników, którzy przeskoczyli do nich od innych gigantów tej branży.

Jeżeli nie Google to...? Gdzie potencjalnie odejdą pracownicy Apple?

Jeżeli zaś chodzi o tych którzy zasmakowali już pracy w Cupertino i okolicach, to oni najchętniej przeskoczą... gdzie? Na pierwszym miejscu jest już wspomniane Google, ale za nim uplasowała się cała śmietanka branży:

Google Amazon Meta Microsoft Tesla Nvidia Salesforce Adobe Intel Oracle.

Ciekawie wyglądają te zestawienia, warto jednak mieć na uwadze, że stale mówimy o analizach — i są to pewne szacunki na podstawie zebranych dotychczas danych. Warunki w każdej z tych firm regularnie się zmieniają, zmienia się świat, a i branża IT — choć wciąż pozostaje na szczycie — nie jest już AŻ TAK różowa, jak miało to miejsce jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu.