Chrome z ważną zmianą. Nie przejdzie niezauważona, Apple ma to od lat

Google Chrome od lat jest ulubieńcem publiczności. To właśnie po tę przeglądarkę sięga najwięcej użytkowników na świecie - a teraz gigant szykuje tam sporą zmianę. Zmianę w interfejsie, która na pewno nie umknie żadnemu użytkownikowi: pasek adresu bowiem przestanie figurować w górnej części ekranu. Zamiast tego zostanie on przeniesiony ku dolnej krawędzi ekranu. Brzmi drastycznie i niewygodnie - ale spokojnie, w applowskim Safari takie rozwiązanie funkcjonuje z powodzeniem od wielu lat. Co ciekawe: testy tej funkcji internetowy gigant rozpoczął lata temu ( w październiku 2023 roku), ale dopiero teraz wprowadza je dla wszystkich użytkowników w finalnej wersji produktu na Androidzie. Jest to o tyle zadziwiające, że Chrome na iOS oferuje to od... października 2023 roku właśnie.

Pasek adresu na dole. Google Chrome wprowadza dużą zmianę w wersji na Androida

Zmiana pozycji pasku adresu ma na celu poprawienie ergonomii obsługi przeglądarki. Już teraz w najnowszej wersji Google Chrome oznaczonej numerkiem 135 część użytkowników otrzymała powiadomienie o możliwości przeciągnięcia paska adresu na dół. Ponadto w ustawieniach aplikacji pojawiło się nowe menu: „Pasek adresu”. To właśnie tam możemy ręcznie aktywować opcję.

Grafika: https://9to5google.com/2025/04/15/chrome-bottom-address-bar-android-135/

Przeniesienia paska adresu, tzw. omniboxa, znacznie ułatwia obsługę jedną ręką, co jest szczególnie istotne w przypadku smartfonów z dużymi ekranami. Niestety: inne elementy interfejsu - w tym rozwijane menu z opcjami - nie zostały jeszcze odpowiednio przeprojektowane i przeniesione, by dorównać wygodą. Ponadto opcje takie jak „Zakładki”, „Nowa karta” czy „Historia” nadal znajdują się w górnej części ekranu.

Nowy wygląd ustawień. Co się zmieniło?

Oprócz zmian wizualnych w głównym interfejsie, Google odświeżyło również układ ustawień przeglądarki. Sekcja „Ty i Google” wciąż otwiera listę, ale kategoria „Podstawowe” została uproszczona do czterech pozycji: wyszukiwarki, paska adresu, prywatności i bezpieczeństwa oraz sprawdzenia bezpieczeństwa. Zupełną nowością jest zbiorcza sekcja „Hasła i Autouzupełnianie”, która łączy ustawienia menedżera haseł Google, metod płatności, zapisanych adresów i usług autouzupełniania. Zaawansowane ustawienia, m.in. te związane z kartami, stroną główną, motywem, czy powiadomieniami, zostały teraz przesunięte do osobnej zakładki: „Zaawansowane”. Pozwala to utrzymać menu w bardziej przejrzystym i wygodnym w użyciu. Bo z czasem gdy przybywało tam kolejnych opcji, wszystko robiło się coraz bardziej pogmatwane.

Kolejne kroki ku doskonałości. Użytkownicy mają powody do radości

Nowy układ interfejsu to krok w stronę bardziej intuicyjnej nawigacji, która - jak udowodniły zmiany w Safari - faktycznie znacznie lepiej sprawdza się na smartfonach. Odczuwalne jest to przede wszystkim w przypadku większych urządzeń. Przesunięcie paska adresu na dół może znacząco poprawić komfort przeglądania internetu jedną ręką – choć pełne wdrożenie tej funkcji oraz optymalizacja pozostałych elementów interfejsu nadal trwają. I nie wiadomo, ile przyjdzie nam na nie jeszcze poczekać.