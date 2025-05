Chrome z turbodoładowaniem. Google rozpieszcza użytkowników

Google ani trochę nie wstrzymuje się w kwestii wprowadzania kolejnych innowacji, mających chronić użytkowników przed rosnącą falą wszelkiej maści oszustw. Oszustw, które we współczesnym internecie stają się codziennością, a dzięki sztucznej inteligencji stają się jeszcze łatwiejsze do wykonania ze strony przestępców. Ostatnie zmiany w przeglądarce Google Chrome, które oparte zostały o działanie zaawansowanych algorytmów Gemini, koncentrują się przede wszystkim na zwiększeniu bezpieczeństwa. Co więcej: będą one dostępne zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na urządzeniach mobilnych z systemem Android.

Gemini Nano: to właśnie on zadba o to, by Twoja przeglądarka była bezpieczna

W komputerowym wydaniu przeglądarki Chrome uruchomiono właśnie tryb rozszerzonej ochrony, który wykorzystuje zaawansowany model językowy Gemini Nano. To technologia oparta na sztucznej inteligencji, która działa bezpośrednio na urządzeniu użytkownika. Dzięki niej najpopularniejsza przeglądarka na świecie potrafi błyskawicznie analizować treści odwiedzanych stron i ostrzegać przed potencjalnie niebezpiecznymi witrynami. Także tymi, które wcześniej nie były oznaczone jako coś potencjalnie niebezpiecznego. Co ważniejsze: Gemini Nano nie ogranicza się jedynie do znanych schematów oszustw. Jego siłą jest zdolność rozpoznawania nowych, nieznanych dotychczas, technik wyłudzania danych. Google już teraz zapowiada, że w przyszłości model ten będzie wykorzystywany również do ochrony przed innymi formami szeroko pojętej cyberprzestępczości.

Nowości także dla przegladarki w wersji na Androida

W wersji przeglądarki Chrome przeznaczonej na system Android pojawiła się także specjalna nowość: ostrzeżenia o fałszywych, lub wprowadzających w błąd, powiadomieniach. Dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji użytkownicy są informowani, gdy śledzą powiadomienia z podejrzanych źródeł. System automatycznie sugeruje rezygnację z takich treści, zanim staną się one zagrożeniem. To bez wątpienia jedno z najważniejszych udoskonaleń, zwłaszcza biorąc pod uwagę coraz częstsze ataki za pośrednictwem powiadomień push, które zachęcają do kliknięcia w złośliwe linki lub pobrania podejrzanych aplikacji. Smutną wiadomością jest to, że ta funkcja nie jest jeszcze dostępna ani na komputerach stacjonarnych ani na iOS, choć Google już teraz mówi wprost, że nie wyklucza jej wsparcia także na innych sprzętach.

Przeglądarki coraz bezpieczniejsze. AI zadba o nasze dobro

Wdrażanie AI do przeglądarek internetowych to krok milowy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Dzięki modelom takim jak Gemini Nano, Google jest w stanie nie tylko reagować na znane zagrożenia, ale także przewidywać i neutralizować nowe formy oszustw w czasie rzeczywistym. To szczególnie ważne w świecie, gdzie techniki manipulacji i szeroko pojętego, bardzo wyrafinaowanego, phishingu stają się coraz bardziej powszechne i nieprzewidywalne. Tym samym Google pokazuje, że sztuczna inteligencja może pełnić funkcję nie tylko "rozrywkowe", ale także skutecznego mechanizmu ochrony użytkowników przed rozmaitymi, cyfrowymi, zagrożeniami.