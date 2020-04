Gdybyście mogli mieć (tylko) trzy elektroniczne gadżety, które byście wybrali?

Komputer (najlepiej przenośny)

Podobno żyjemy w erze post-pc. Podobno komputery są w odwrocie i tylko dla profesjonalistów. Podobno. Ja tam nie wiem: korzystam z niego non-stop: do pracy i do rozrywki. Do komunikacji. Do edycji zdjęć. Do przeglądania sieci. Smartfon może i mam zawsze przy sobie, łatwiej z niego korzystać zawsze i wszędzie, ale jeżeli dziś miałbym wskazać urządzenie elektroniczne które wybieram — to byłby to wciąż komputer. Żaden tam tablet czy smartfon (swoją drogą — nie cierpię przeglądać internetu na tym drugim ;-). To niewątpliwie najbardziej uniwersalnej z urządzeń — takie, na którym wygodnie mogę zrobić dużo rzeczy i nie irytować się jego ograniczeniami. Oczywiście ma też swoje wady — a w bezpośrednim porównaniu ze smartfonem nawet jego mobilność byłaby wątpliwa. Ale to właśnie ten jeden sprzęt byłby w stanie zastąpić mi telewizor, konsolę do gier czy narzędzia do komunikacji.