Gdy świat stoi w miejscu, te dwie ekipy filmowe nadal pracują

Przesunięte premiery, braki w ramówkach – nowa rzeczywistość

Przesunięte premiery, niedokończone projekty i zmiany w ramówkach to skutki izolacji społecznej. Choć Netflix zapewnia, że posiada wystarczająco dużo gotowego materiału, by jeszcze przez minimum rok raczyć nas nowościami, to nie wszyscy w branży mogą pochwalić się taką mnogością i różnorodnością swoich produkcji. Produkcja wielu hollywodzkich hitów stanęła w miejscu. Nie są kręcone seriale, które wiosną, w wakacje lub jesienią miały trafić do emisji. Jak na razie najbardziej odczuwalne dla widzów są przesunięte na lato i jesień premiery filmów w kinach, ale z czasem będziemy zauważać kolejne braki w ramówkach.

