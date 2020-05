CW wstrzymuje niemal wszystkie premiery. Jesienią obejrzymy tylko Supernatural

Oczywiście CW sobie poradzi, puszczając widzom całkiem inne programy. Wśród nich pojawią się m.in. Masters of Illusion, Whose Line Is It Anyway? czy Penn & Teller: Fool Us. Wszyscy, którzy liczyli na garść nowości od stacji, będą musieli obejść się jednak smakiem aż do stycznia. CW ma oczywiście nadzieje, że i w tym wypadku nic się nie zmieni, ale to byłby wyjątkowo czarny scenariusz. Kiedy już doczekamy stycznia, będziemy mieli czym się cieszyć. Stacja wypuści serial Walker z Jaredem Padaleckim w roli głównej. Pojawi się również Superman i Lois, nowe odcinki Riverdale i Nancy Drew. Niestety w styczniu nie powrócą Supergirl oraz Legends of Tomorrow.

Zapowiada się magiczny weekend na Netflix. Wszystkie filmy Harry Potter dostępne od jutra

Koronawirus znacznie zmienia branże filmową i serialową. Ucichła wiosna, cichnie również jesień. Na wiele nowych produkcji musimy czekać dużo dłużej niż początkowo było to planowane. Trudno się jednak tej sytuacji dziwić. Widzom pozostaje trzymać kciuki, że branża da sobie radę i szybko odbije się po tych stratach, rozpieszczając nas po pandemii masą wyśmienitych produkcji, z którymi wręcz nie będziemy nadążać w oglądaniu.

