Garmin szykuje nowe urządzenie. Będzie miało szerokie zastosowania

Wygląda na to, że Garmin, gigant na rynku zegarków sportowych i nawigacji GPS, szykuje się do wejścia w nowy dla siebie segment rynku.

Celem ma być segment inteligentnych opasek bez ekranu, skoncentrowanych na monitorowaniu snu i regeneracji – terytorium, na którym do tej pory króluje jego konkurent. Whoop, bo o nim mowa, oferuje od kilku lat opaskę bez wyświetlacza, która monitoruje aktywność fizyczną i samopoczucie użytkownika. Użytkownicy chwalą przede wszystkim jej dokładność, choć ostatnio zrobiło się małe zamieszanie związane z abonamentem, który trzeba płacić za jej użytkowanie. Garmin widocznie poczuł swoją szansę i możemy być świadkami narodzin całkiem nowego produktu.

Reklama

Bez ekranu, maksimum wygody – co mówią przecieki?

Informacje, które krążą po sieci, głównie za sprawą portalu the5krunner, malują obraz urządzenia minimalistycznego, ale z ogromnymi możliwościami. Zgodnie z tymi doniesieniami, Garmin celuje w lekką opaskę, najprawdopodobniej noszoną na ramieniu (bicepsie), co może zapewnić dokładniejsze odczyty tętna niż nadgarstek. Kluczową cechą ma być brak wyświetlacza, co podkreśla dyskrecję i komfort noszenia, zwłaszcza w nocy. Interakcja z urządzeniem ma odbywać się za pomocą gestów, jak stukanie dla sprawdzenia baterii oraz diod LED.

Tak może wyglądać opaska Garmina, zdjęcie wygenerowane przez AI.

Sercem opaski ma być najnowsz sensor Garmina, być może znany z flagowych zegarków czujnik Elevate Gen 5. Oznaczałoby to precyzyjny pomiar tętna, zmienności rytmu zatokowego (HRV), a także potencjalnie saturacji krwi (SpO2) i temperatury skóry. Te dane są kluczowe dla zaawansowanej analizy snu i regeneracji. Głównym zadaniem opaski ma być dogłębne monitorowanie snu – jego faz, jakości i czasu trwania. Mówi się o "inteligentnym alarmie", który, bazując na fazach snu, wybudzałby użytkownika wibracjami w najdogodniejszym momencie. Oczywiście, wszystko to ma być zintegrowane z platformą Garmin Connect, choć pozostaje pytanie, czy dostęp do pełni funkcji nie będzie wymagał dodatkowej subskrypcji - Connect+, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Whoopa.

Dla kogo nowa opaska?

Dla kogo przeznaczone byłoby takie urządzenie? Jego potencjalne zastosowania są szerokie. Z pewnością docenią je sportowcy, zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści, szukający narzędzia do optymalizacji treningu przez monitorowanie regeneracji bez konieczności noszenia zegarka 24/7. Skorzystają też osoby dbające o zdrowie, chcące lepiej zrozumieć swoje ciało, poziom stresu i jakość snu. To także idealne rozwiązanie dla miłośników minimalizmu, którzy nie chcą kolejnego ekranu w swoim życiu, oraz dla obecnych użytkowników Garmina, pragnących uzupełnić swój ekosystem o precyzyjne dane nocne. Opaska może posłużyć też do dokładniejszego pomiaru tętna i być wykorzystywana zamiast pasa piersiowego.

Należy oczywiście pamiętać, że wszystkie te informacje opierają się na przeciekach i niepotwierdzonych doniesieniach. Garmin nigdy nie zapowiada nowych urządzeń. Plotki sugerują premierę w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, latem tego roku. Jeśli firma rzeczywiście wprowadzi na rynek taką opaskę, może to być poważne wyzwanie dla Whoopa.