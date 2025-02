Garmin prezentuje nowy smartwatch. Takich funkcji nie ma nikt

Garmin prezentuje swój najnowszy komputer nurkowy w formie smartwatcha. To zaawansowane urządzenie, które sprawdzi się pod wodą, jak i na powierzchni. Co oferuje Garmin Descent G2?

Garmin Descent G2 wyposażono w 1,2-calowy wyświetlacz AMOLED, który ułatwia odczyt danych pod wodą. Obudowa zegarka, ramka oraz przyciski wykonane są w 100% z odzyskanego i przetworzonego plastiku oceanicznego. Wytrzymałe materiały połączono z szafirową soczewką i kopertą certyfikowaną, co pozwala na zanurzenie się do głębokości 100 metrów. Dzięki kompatybilności z opaskami QuickFit może łatwo zmieniać paski, dopasowując je do swojego stylu. Funkcja oceny gotowości do nurkowania analizuje czynniki związane ze stylem życia – takie jak sen, stres, aktywność fizyczna czy jet lag – aby określić ogólny stan organizmu przed zanurzeniem. Wyższy wynik sugeruje optymalny moment na nurkowanie, natomiast niższy może wskazywać na potrzebę zmiany i dostosowania ustawień lub wybór łatwiejszej trasy.

Reklama

Nowy zegarek Garmin oferuje fanom wodnych sportów wiele zaawansowanych funkcji w zależności od konkretnego sposobu nurkowania:

Nurkowanie rekreacyjne

Wiele trybów nurkowania: Śledź wszystkie rodzaje nurkowań: nurkowanie jedno- i wielogazowe (w tym nitrox i trimiks), rebreather z obiegiem zamkniętym (CCR).

Kompas nurkowy: Nawiguj pod powierzchnią z pomocą wbudowanego kompasu 3-osiowego.

Tryb dużych liczb: Przeglądaj najważniejsze dane (limit dekompresji, czas i głębokość) na uproszczonym ekranie danych z większym tekstem.

Freediving

Tryb dynamiczny: Śledź nurkowania w basenie podczas treningu do następnego nurkowania na bezdechu

Alerty: Otrzymuj alerty dźwiękowe i dotykowe dotyczące ustawionej głębokości, interwałów, kierunku, celu i neutralnej pływalności.

Wariometr: Otrzymuj alerty dźwiękowe i dotykowe dot. prędkości opadania lub wynurzania.

Wykres prędkości: Rejestruj prędkość i przeglądaj wskaźniki opadania i wynurzania, a także czas zawiśnięcia w aplikacji Garmin Dive na smartfony.

Choć Garmin Descent G2 powstał głównie z myślą o pasjonatach sportów podwodnych, przyda się też na powierzchni. Smartwatch naszpikowany jest rozwiązaniami, dzięki którym można korzystać w niego w sposób bardziej tradycyjny. Znajdziemy w nim między innymi monitorowanie zdrowia i dobrego samopoczucia, funkcje treningowe, czy integrację z telefonem dającą możliwość odbierania wiadomości e-mail, SMS-ów, czy odczytywania innych powiadomień. Są też płatności zbliżeniowe w ramach Garmin Pay, funkcja pobierania innych tarcz zegarka, czy dostęp do aplikacji ze sklepu Connect IQ instalowanych bezpośrednio na zegarek.

Garmin Descent G2 jest już dostępny w sprzedaży w cenie 3009,00 zł m.in. w oficjalnym sklepie producenta. Zegarek można kupić w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnym z paskiem w kolorze czarnym oraz paloma z paskiem w kolorze Shell Pink.