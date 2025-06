Garmin z nowością na lepszy sen. Co potrafi?

Na rynku pełno jest opasek i zegarków monitorujących nasz sen. Garmin wpadł na inny pomysł i prezentuje swoje nowe urządzenie zakładane na... ramię. Co potrafi Garmin Index Sleep Monitor?

Gramin przedstawia swój najnowszy produkt – opaskę zakładaną na ramie, monitorującą sen. Garmin Index Sleep Monitor wyposażony jest w baterię działającą nawet do siedmiu nocy oraz czujniki do ciągłego monitorowania saturacji krwi (Pulse Ox), oraz innych funkcji zdrowotnych, w tym faz snu, HRV, oddychania, temperatury skóry i innych – by codziennie rano prezentować spersonalizowaną ocenę snu oraz cenne informacje o stanie zdrowia.

Reklama

Garmin Index Sleep Monitor. Nowość do monitorowania snu

Choć Garmin Index Sleep Monitor nie ma ekranu, potrafi naprawdę wiele. Producent zapewnia, że jego opaska na ramie zakładana do snu przyda się każdej nocy, a wszystkie dane zebrane w czasie snu wyświetli na ekranie smartfona w aplikacji Garmin Connect. Znajdziemy w niej m.in.:

Ocena snu – każdego poranka użytkownik otrzymuje spersonalizowaną ocenę (0–100) obliczoną w oparciu o m.in. długość i jakośc snu, poziom stresu i strukturę faz.

Fazy snu – szczegółowy pomiar faz snu: lekkiego, głębokiego i REM wraz z godzinami ich występowania.

Zmienność rytmu serca (HRV) – średnia HRV z ostatniej nocy wraz z oceną (zrównoważona, niezrównoważona, niska lub słaba). Po kilku nocach opaska ustala indywidualny punkt odniesienia.

Saturacja krwi (Pulse Ox) – pomiar poziomu natlenienia krwi podczas snu¹.

Wzorce oddechowe – na podstawie danych z Pulse Ox, opaska analizuje zmiany we wzorcach oddychania w trakcie nocy

Częstotliwość oddechu – monitorowanie tempa oddechu przez całą noc.

Temperatura skóry – rejestrowanie zmian, które mogą wskazywać na aktywność fizyczną, warunki środowiskowe lub ewentualne objawy choroby.

Zdrowie kobiet – dzięki analizie temperatury skóry kobiety mogą uzyskać bardziej precyzyjne prognozy cyklu menstruacyjnego oraz szacunki terminu owulacji². W Garmin Connect dostępne są także funkcje monitorowania ciąży oraz porady dotyczące aktywności fizycznej i diety.

Rezerwy energii (Body Battery™) – ocena poziomu „naładowania baterii” organizmu – zarówno podczas snu, jak i w ciągu dnia, w połączeniu z danymi zarejestrowanymi na smartwatchu

Monitorowanie stresu – informacja czy sen był spokojny, zrównoważony lub stresujący.

Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży w oficjalnym sklepie Garmin za 739 zł.