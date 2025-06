Garmin chce pozamiatać konkurencję. Inne zegarki stracą racje bytu

Garmin nie daje o sobie zapomnieć. W ostatnim czasie wypuścił sporo nowych urządzeń, jak zegarki Forerunner 970/570 i Venu X1, a teraz szykuje się do czegoś co powinno szczególnie spodobać się miłośnikom rowerów.

Jeśli jest coś za co można wyróżnić Garmina, to z pewnością jest to doskonała obsługa technologii GPS. Zegarki tego producenta potrafią znaleźć swoją pozycję w ciągu dosłownie kilku sekund, podczas gdy większość urządzeń innych producentów potrzebuje na znacznie więcej czasu. Szybsze znajdowanie pozycji ma też swoje przełożenie na dokładność pomiaru, co ponownie stawia Garmina w pierwszej lidze. Mimo tego amerykański producent nie zamierza odpuszczać i szykuje nowe rozwiązanie, które ponownie pozwoli odskoczyć konkurencji.

Garmin zwiększy dokładność pomiaru GPS

Większość tradycyjnych urządzeń GPS odczytuje naszą pozycję z częstotliwością 1 Hz. Oznacza to, że pozycja ustalana jest raz na sekundę. W przypadku większości aktywności to wartość wystarczająca. Są jednak takie sporty, w których osiągane prędkości mogłyby uzasadniać zastosowanie większej częstotliwości próbkowania. Mowa chociażby o jeździe na rowerze, czy w szczególności zjazdach rowerowych, kiedy to zawodowcy potrafią osiągać zawrotne prędkości w gęsto zalesionym terenie. I właśnie z myślą o nich Garmin zamierza zwiększyć częstotliwość próbkowania GPS aż pięciokrotnie.

5 Hz nie wydaje się dużą wartością, ale w wielu przypadkach to ogromna zmiana, która pozwoli znacznie dokładniej określać pozycję. Jeśli spojrzycie na poniższy fragment mojego przejazdu rowerem w lesie, to pewnie zauważycie liczne nienaturalnie ostre zakrzywienia trasy. To właśnie się dzieje przy próbkowania na poziomie 1 Hz i krętych leśnych ścieżkach. Zwiększenie częstotliwości do 5 Hz powinno znacznie wygładzić przebieg trasy, a także pozwolić na dokładniejsze pomiary czasu w rywalizacjach sportowych. Otwarte pozostaje jednak pytanie jakie urządzenia dostaną te możliwości i kiedy.

Jak możemy przeczytać na portalu the5krunner, próbkowanie na poziomie 5 Hz powinno trafić do urządzeń z najnowszymi chipsetami GNSS w Garminach. Mowa tu między innymi o zegarkach z serii Fenix 8, Instinct 3 czy ostatnio pokazanych Forerunner 970 i 570. Co jednak ciekawsze, premiera tego rozwiązania planowana jest przy okazji prezentacji komputerów rowerowych Garmin Edge 850/550, które powinny zadebiutować na początku wakacji. Można oczekiwać, że podobne możliwości zyska również Edge 1050 zaprezentowany kilka miesięcy temu. Ma to sens, bo jak już wspominałem, większa częstotliwość próbkowania ma rację bytu w przypadku konkurencji, które rozgrywane są z większymi prędkościami.

Osobną kwestią pozostaje wpływ tak częstego pomiaru na żywotność baterii. O tym jednak przekonamy się dopiero po pierwszych testach. Zwiększenie częstotliwości próbkowania będzie zapewne mile widziana przez wielu użytkowników, podobnie jak niedawno wprowadzone "bramki czasowej". Jest to funkcja, która pozwala ustawić na trasie własne punkty pomiaru czasu i mierzyć czas ich pokonania w kolejnych przejazdach. Pomimo ostatnich kontrowersji związanych z płatną subskrypcją, Garmin nadal rozwija swoje urządzenia i wygląda na to, że ma bardzo dobrze przemyślaną strategię.