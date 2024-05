Garmin Forerunner 165 w świetnej cenie

Garmin Forerunner 165 to najnowszy model z tej serii, który debiutował kilka miesięcy temu. Jak wskazuje sama numeracja, powinien on wypełnić lukę między najtańszym modelem FR55, a dużo droższym FR265. Do tej pory rolę tą pełnił FR255, ale ten zegarek z wyświetlaczem MIP powoli znika z oferty sklepów. Zaletą Forerunnera 165 jest z pewnością jego wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,2 cala i rozdzielczości 390 x 390 pikseli. Technicznie jest to bardzo podobny model to Vivoactive 5, również posiada starszy sensor tętna Garmin Elevate 4 i zbliżone możliwości śledzenia aktywności. W FR165 są one bardziej skupione na różnych typach biegów oraz wędrówek, podczas gdy Vivoactive 5 ma nieco więcej innych aktywności sportowych. Oba dostępne są też w zbliżonych cenach, więc trzeba się dobrze zastanowić na czym nam najbardziej zależy.

Forerunner 165 jest nieco większy (koperta 43 mm) i posiada baterię pozwalającą na około 11 dni pracy, co w praktyce oznacza raczej 5-6 dni działania przy 2-3 aktywnościach GPS w tygodniu. Podobnie jak niemal wszystkie zegarki Garmina, oferuje oczywiście płatności zbliżeniowe Garmin Pay oraz szereg rozwiązań zdrowotnych jak monitorowanie snu czy poranny raport z informacją o zmienności tętna (HRV). Niestety producent poskąpił w tym modelu jednej z flagowych funkcji serii Forerunner, czyli wskaźnika gotowości treningowej. FR165 oferuje tylko informacje o sugerowanym czasie odpoczynku i podaje efekty treningu (tlenowe i beztlenowe), ale nic poza tym. Rekompensuje to jednak ceną, która obecnie na Amazonie wynosi 1065 zł dla wersji białej i 1071 zł dla wersji czarnej. To mniej więcej o 150 zł mniej niż cena sugerowana.

Garmin Venu 3S w najniższej cenie w historii

Inną ciekawą propozycją jest Garmin Venu 3S w kolorze kości słoniowej, który obecnie dostępny jest na polskim Amazonie w najniższej cenie w historii - 1492 zł. To doskonała propozycja dla kobiet, które cenią sobie sportową funkcjonalność oraz wygląd zegarka. Sugerowana cena tego modelu to ponad 2000 złotych, więc obniżka jest znacząca. Tym bardziej, że Venu 3S to zegarek, w którym znajdziemy najnowsze technologie Garmina, w tym sensor tętna Elevate 5, który powinien być jeszcze dokładniejszy i jeszcze lepiej mierzy nie tylko tętno ale również jego zmienność (HRV). Venu 3S posiada ten sam wyświetlacz AMOLED co Vivoactive 5 czy FR165 o przekątnej 1,2 cala i rozdzielczości 390 x 390 pikseli oraz możliwość monitorowania wielu aktywności sportowych.

Doskonale sprawdzi się też jako smartwatch, potrafi między innymi wyświetlać całe powiadomienia wraz ze zdjęciami i posiada 8 GB wbudowanej pamięci, do której możemy wgrać muzykę np. ze Spotify aby słuchać jej podczas biegania. Zegarek posiada obsługę ANT+, Bluetooth oraz WiFi i oczywiście wspiera płatności Garmin Pay. W cenie poniżej 1500 złotych to jedna z najciekawszych propozycji na rynku dla kobiet.