Wygląda na to, że premiera nowych zegarków Garmin z rodziny Fenix będzie miała miejsce jeszcze w sierpniu. Według najnowszych plotek zegarki trafią do przedsprzedaży już od 27 sierpnia, a niedługo potem do pierwszych nabywców. Nie będzie jednak tanio.

Garmin Fenix 8 już we wtorek?

Kilka dni temu pojawiły się pierwsze rendery nowych zegarków Garmin Fenix 8, a w ostatnich dniach mamy prawdziwy wysyp przecieków. Może to oznaczać tylko jednak, premiera nowych modeli jest tuż tuż i wiele wskazuje na to, że będzie miała miejsce jeszcze w sierpniu. Początkowo spodziewaliśmy prezentacji w okolicach targów IFA w Berlinie, które startują na początku września, ale najnowsze doniesienia mówią jeszcze o sierpniu. Tak przynajmniej twierdzi automatyczny bot na stronie BestBuy, który w rozmowie z jednym z użytkowników Reddita poinformował, że zegarek Garmin Fenix 8 będzie można zamawiać od 27 sierpnia.

Co ciekawe wspomniany bot udzielił też informacji na temat cen i tak za flagowy model Fenix 8 w rozmiarze 51 mm (na zdjęciach poniżej) będzie trzeba zapłacić 1199 USD, podczas gdy za mniejsze wersje 43 i 47 mm o 100 USD mniej. Model Fenix E z ekranem MIP ma natomiast kosztować około 900 USD, co wydaje się nieco przesadzoną kwotą patrząc na obecne ceny Fenixa 7. W Europie można spodziewać się, że USD zostanie zamienione na Euro, a kwota pozostanie ta sama. W Polsce będzie to zatem zapewne grubo ponad 4000 złotych. Trzeba jednak pamiętać, że Fenix to praktycznie flagowa seria Garmina, a teraz zyska jeszcze ekran AMOLED, zastępując prawdopodobnie tym samym serię zegarków Epix.

Garmin Fenix 8 z większym ekranem

Wygląda też na to, że Fenix 8 będzie miał wyraźnie większy ekran niż w przypadku poprzednika i mniejsze ramki wokół niego. Bezpośrednie porównanie Fenixa 8 i 7 w rozmiarze 47 mm wyraźnie pokazuje, że metalowa ramka jest znacznie mniejsza co w rezultacie przekłada się na średnice wyświetlacza. W wersji 43 mm ma to być podobno 1,3 cala, w wersji 47 mm już 1,4 cala (tak jak w Forerunnerze 965), a topowy model 51 mm bedzie miał ekran o średnicy aż 1,5 cala. To jednak tylko nasze domniemania na bazie rozmiarów, oficjalnych danych i specyfikacji jeszcze nie ma.

Otwarta pozostaje także kwestia nowych funkcji jakie może wprowadzić nowszy model. Pojawiają się przecieki na temat obecności mikrofonu, co miałoby pozwolić na prowadzenie rozmów telefonicznych. Wygląda też na to, że Fenix 8 sprawdzi się jako zegarek do nurkowania, bo pojawią się w nim funkcje z serii Descent. Bez wątpienia oprogramowanie da dostęp do wszystkich możliwości jakie mają pozostałe zegarki Garmina jak chociażby ocenę wytrzymałości czy detekcję drzemek. Czy doczekamy się jakichś nowych, niedostępnych wcześniej opcji? O tym przekonamy się zapewne za kilka dni.