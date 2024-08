Garmin szykuje się do odświeżenia serii zegarków Fenix oraz Enduro. Jak zwykle nie wiadomo kiedy nowe modele pojawią się w sklepach, ale biorąc pod uwagę coraz większą liczbę przecieków i oficjalne zdjęcia, jest to zapewne kwestia kilku tygodni.

Garmin Fenix 8 zastąpi serię Epix

Premiera nowych zegarków z rodziny Fenix zbliża się wielkimi krokami. Pierwsze przecieki pojawiły się już kilka tygodni temu, a najnowsze zdjęcia w wysokiej rozdzielczości dostarczają dalszych szczegółów. Potwierdza się informacja, że Fenix 8 niejako zastąpi serię Epix i zostanie wyposażony w ekran AMOLED. Zegarek dostępny będzie w dwóch rozmiarach - 47 mm i 51 mm, a także z soczewką solarną oraz szafirową. W tej kwestii nie zmieni się zatem zbyt wiele. Nie licząc nowego wyświetlacza, niewiele zmieni się także sam wygląd tego modelu, chodź patrząc na rendery mam wrażenie, że ramki wokół wyświetlacza są jeszcze cieńsze niż w przypadku poprzednika.

Nie znamy jeszcze dokładnej specyfikacji tego modelu oraz jego nowych możliwości, które miałyby przekonać do przesiadki posiadaczy starszych zegarków z rodziny Fenix. Widać jednak, że Fenix 8 zostanie wyposażony w najnowszy czujnik Garmin Elevate 5, który powinien dawać dokładniejsze pomiary. Pojawią się również nowe kolory pasków (pomarańczowy to chyba jakiś hit sezonu ;-)), ale wygląda na to, że bez zmian pozostanie kwestia ładowania. Nadal mamy tutaj tradycyjne gniazdo więc jak ktoś liczył na ładowanie bezprzewodowe to może porzucić już swoją nadzieję. Otwarta pozostaje też kwestia baterii i czasu działania, ekran AMOLED z pewnością jest pod tym względem bardziej wymagający niż MIP. Na szczegóły specyfikacji musimy jeszcze trochę poczekać.

Garmin Fenix E dla oszczędnych

Dla tych, którzy nie będą chcieli wydać na zegarek ponad 1000 euro również pojawi się nowa propozycja. Fenix E zapowiada się jako budżetowy model z ekranem MIP i nieco starszym czujnikiem Garmin Elevate 4. Trochę szkoda, bo to już dosyć stare rozwiązanie i można byłoby oczekiwać, że w 2024 roku Garmin zaoferuje we wszystkich nowych modelach swoje najnowsze rozwiązanie. Fenix E będzie natomiast nadrabiał wyglądem i na pierwszy rzut oka pewnie łatwo będzie go pomylić z modelem Fenix 7. Pytanie tylko jak będzie wypadał cenowo i pod względem swoich możliwości, bo mam wrażenie, że może być droższy niż jego bezpośredni poprzednik.

Garmin Enduro 3 pozostanie klasykiem

Wygląda też na to, że odświeżenia doczeka się seria Enduro przeznaczona głównie dla osób, które biegają ultramaratony. Enduro 3 pozostaje przy dobrze znanym ekranie MIP, choć wiele wskazuje na to, że będzie miał on większą średnicę i rozdzielczość niż w Enduro 2. W tym modelu najważniejszy jest jednak czas pracy na baterii, szczególnie przy długotrwałym korzystaniu z lokalizacji GPS. Enduro 3 nie powinien pod tym względem zawodzić, a przy tym moim zdaniem wygląda wręcz rewelacyjnie w tym swoim nieco przydymionym kolorze. W nowej wersji dostaniemy też najnowszy czujnik tętna - Elevate 5, ale to w zasadzie jedyna informacja techniczna, którą można odgadnąć patrząc na poniższe zdjęcia.

Szczegółowe informacje na temat specyfikacji nowych zegarków Garmina poznamy zapewne dopiero w dniu premiery. Niestety amerykańska firma nie przywykła robić z tej okazji żadnych konferencji więc zapewne nowe modele po prosto zostaną jednego dnia dodane na stronie i wtedy będziemy mogli przyjrzeć im się bardziej dokładnie i wyłapać wszystkie różnice. Do tego czasu pozostaje nam cierpliwie czekać.

źródło: WinFuture