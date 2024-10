Garmin Fenix 8 MicroLED coraz bliżej. Jest kolejna wskazówka

Mamy kolejne potwierdzenie, że Garmin faktycznie szykuje zegarek z ekranem MicroLED. W ten sposób może wyprzedzić wszystkich największych graczy na tym rynku, oferując wyświetlacz, który ma same zalety.

Garmin Fenix 8 z ekranem MicroLED

Mogłoby się wydawać, że po premierze zegarków z rodziny Fenix 8, która liczy kilka różnych modeli, Garmin zwolni nieco tempo. Tym bardziej, że nowe modele trapią liczne problemy związane głównie z oprogramowaniem. W ostatnich dniach aktualizacje dla Fenixa 8 pojawiają się niemal codziennie, ale nadal nie rozwiązały wszystkich problemów z jakimi mierzą się użytkownicy. Nie przeszkadza to jednak firmie w pracach nad kolejnymi urządzeniami, wśród których jest Fenix 8 z ekranem MicroLED oraz zegarki z serii Tactix 8, w dwóch rozmiarach (47 i 51 mm) z ekranem AMOLED. Tak przynajmniej wynika z informacji jaka pojawiła się w sklepie Connect IQ Store, gdzie deweloperzy mogą publikować swoje aplikacje/tarcze dla zegarków.

fot. Gadgets and Wearables

Kilka tygodni wcześniej wzmianka o Fenixie 8 z ekranem MicroLED pojawiła się w aplikacji Garmin Connect. Mogłoby to wskazywać, że premiera nowego modelu może odbyć się już niedługo. Garmin nie ma raczej historii prezentacji nowych modeli w okresie listopad/grudzień, więc albo będzie to jeszcze październik, albo będziemy musieli poczekać do przyszłego roku. Fenix 8 MicroLED może być ciekawą ofertą dla tych, którzy cenią sobie jasność ekranów MIP w mocnym słońcu, ale jednocześnie chcieliby nieco większy wyświetlacz i lepszą rozdzielczość, którą daje AMOLED. MicroLED powinien spełnić te oczekiwania, oferując przy tym również mniejsza zużycie energii.

Technologia MicroLED w tak małym rozmiarze byłaby pewnym przełomem. Apple podobno próbowało zastosować taki wyświetlacz w swoich zegarkach, ale ostatecznie z tego zrezygnowało. Jeśli Garmin dokona tego jako pierwszy to kolejny raz potwierdzi swoją dominację w segmencie urządzeń ubieralnych. Niestety wiele wskazuje na to, że Fenix 8 MicroLED może być jeszcze droższy niż obecnie oferowane modele, co oznacza cenę grubo ponad 4000 złotych.

źródło: Gadgets and Wearables