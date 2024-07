W sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat nadchodzących, flagowych zegarków Garmina z rodziny Fenix. Co więcej potwierdzają one istotną zmianę, która czeka tę serię, a która zapewne nie wszystkim przypadnie do gustu.

Garmin Fenix 8 z ekranem AMOLED

Wygląda na to, że Garmin powoli szykuje się do premiery nowych zegarków z rodziny Fenix. Od premiery siódmej generacji minęło już ponad 2,5 roku, czyli tyle ile mniej więcej mijało w ostatnich latach od premiery nowych generacji tego modelu. Wskazówką mogą być informacje, które prawdopodobnie omyłkowo trafiły na strony sklepów z Finlandii i Islandii. Zegarki z serii Fenix 8, jeszcze bez zdjęć, pojawiły się tam na liście sprzedaży i nawet pomimo tego, że równie szybko zniknęły, udało się uzyskać kilka użytecznych informacji. Chyba najważniejsza z nich to fakt, że Fenix 8 będzie korzystał z ekranu AMOLED. To spora zmiana, bo do tej pory seria Fenix wykorzystywała tylko wyświetlacz MIP, a jak ktoś chciał AMOLEDa to sięgał po model Epix.

Trudno w tej chwili wnioskować co kieruje Garminem, ale nie ulega wątpliwości, że zapewne nie wszystkim ta zmiana przypadnie do gustu. Owszem ekran AMOLED ma sporo zalet, piękne kolory i większą rozdzielczość, ale negatywnie odbija się na czasie pracy. MIP wypadał pod tym względem znacznie lepiej. Dobra wiadomość jest jednak taka, że do oferty trafi prawdopodobnie bliźniaczy model - Fenix E, który będzie posiadał ekran MIP, więc pojawi się alternatywa. Zastanawiam się tylko teraz jaki sens będzie miał Epix, który od początku korzysta z AMOLEDa i oferuje praktycznie to samo co seria Fenix.

Warto też pewnie odnotować, że zegarki z rodziny Fenix 8 dostępne będą w trzech rozmiarach z kopertami o średnicy 43, 47 i 51 mm. Wygląda jednak na to, że Garmin zrezygnował z oznaczeń S/X, choć nie można mieć pewności czy brak stosownego oznaczenia nie wynika z błędu sklepu. Fenix E ma być dostępny natomiast tylko w jednym rozmiarze - 47 mm, co ma sens, bo robienie wyświetlacza MIP w kilku rozmiarach, jeśli faktycznie nie cieszy się już taką popularnością, może być kłopotliwe. Ostatnią kwestią jest natomiast cena. Bazując na opublikowanych kwotach, Fenix 8 ma być o ponad 100 euro droższy niż Fenix 7 zbliżając się do granicy 1000 euro, a w przypadku modelu 51 mm nawet ją przekraczając. Fenix E będzie wyraźnie tańszy, bo jego cena ma oscylować w okolicach 800 euro. Tak przynajmniej wynika z informacji jakie znalazły się na stronach wspomnianych sklepów.

Garmin Fenix 8 pod koniec wakacji

Jedno nie ulega jednak wątpliwości, nowe zegarki z rodziny Fenix trafią do sprzedaży w ciągu kilku tygodni. Biorąc pod uwagę cykl życia produktów Garmina, premiera powinna mieć miejsce na przełomie sierpnia i września. Wkrótce potem zegarki trafią do pierwszych klientów, a także do testerów. Jesteśmy bardzo ciekawi co nowego zaoferują i czy zmiany będą faktycznie warte dopłaty względem takich modeli jak Fenix 7 czy Epix 2.

źródło: Notebookcheck