Oto fenix 7 i epix 2. generacji - nowe zegarki Garmina

Garmin fenix 7: wszystko co musisz wiedzieć o nowym zegarku firmy

Garmin fenix 7 jest najnowszą odsłoną sportowego zegarka z najwyższej półki. Tym razem także nie mogło zabraknąć elementów za które fani na całym świecie pokochali te urządzenia: jest precyzyjny GPS, jest wspomaganie energią słoneczną, jest znany i lubiany 5-przyciskowy interfejs i czuły ekran dotykowy. Wszystko to zamknięte w odpornej obudowie, która w tej generacji ma być jeszcze lepsza. Wszystko to dzięki wzmocnionym mocowaniom i metalowym osłonom przycisków. Projektanci twierdzą, że dzięki nowym rozwiązaniom gromadzenie energii słonecznej wzrosło nawet o 200% w porównaniu do modelu fenix 6 Solar. W oficjalnych materiałach prasowych mowa nawet o pięciu tygodniach działania smartwatcha bez sięgania po ładowarkę — zaś w trybie GPS to aż 5 dni.

Jak na Garmina przystało, nie mogło zabraknąć zaawansowanych funkcji treningowych:

Aby uniknąć przemęczenia, nowe narzędzie Real-Time Stamina pozwala sportowcom monitorować i śledzić poziom wysiłku organizmu podczas biegu lub jazdy na rowerze.

Nowa funkcja Visual Race Predictor bierze pod uwagę historię biegów i ogólną kondycję użytkownika, aby określić szacunkowe wyniki wyścigu i przedstawić informacje na temat postępów treningowych.

Funkcja Recovery Time Advisor uwzględnia intensywność treningu biegowego lub rowerowego oraz inne czynniki, takie jak stres, codzienna aktywność i sen, aby oszacować liczbę godzin odpoczynku potrzebną do odzyskania sił przed kolejnym treningiem.

Codzienne wskazówki treningowe sugerują zalecany następny trening na podstawie bieżącego obciążenia treningowego, stanu wytrenowania i ogólnego poziomu sprawności fizycznej.

W ramach serii Garmin fenix 7 do sprzedaży trafią trzy modele: fenix 7S, fenix 7 oraz fenix 7X — w wersji standardowej (bez ładowania słonecznego), Solar (z ładowaniem słonecznym) oraz Sapphire Solar (z ładowaniem słonecznym oraz specjalnym szkłem bardziej odpornym na zarysowania). Najtańsze warianty kosztują 699 euro — najdroższe 1199 euro. Dokładny cennik oraz warianty kolorystyczne możecie sprawdzić na oficjalnej stronie producenta.

Garmin epix — nowy, sportowy, smartwatch klasy premium

Na tym jeszcze nie koniec, bowiem dzisiaj producent przedstawił jeszcze jeden smartwatch klasy premium — Garmin epix drugiej generacji. To nowe wearable z jasnym wyświetlaczem AMOLED, którego bateria ma wystarczać nawet na 16 dni nieprzerwanej pracy. Nie zabraknie tam oczywiście funkcji takich jak monitorowanie stanu zdrowia, aktywności i zaawansowanych funkcji treningowych, które od dawna są symbolem zegarków Garmina. Uwielbianego, zaawansowanego i dokładnego, GPSa, także tam nie zabrakło. Garmin epix przedstawiany jest też jako perfekcyjny kompan podróży, wszystko dzięki wielopasmowej częstotliwości i obsłudze wielu GNSS.

Zegarek Garmin epix trafił do sprzedaży w kilku wariantach. Sugerowane ceny detaliczne zaczynają się od 899 euro, zaś najdroższy wariant wyceniono na 1099 euro.