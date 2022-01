Firma Garmin zaczyna 2022 rok od przedstawienia dwóch nowych smartwatchy. Poznajcie vivomove Sport i Venu 2 Plus - zegarki, które mają łączyć elegancki styl z funkcjonalnością i efektywnością w zakresie treningów.

Garmin vivomove Sport

vivomove Sport to hybrydowy smartwatch z dość unikalnym designem wzorowanym na analogowych zegarkach, do tego monitorujący funkcje zdrowotne oraz kwestie aktywności fizycznej. Zegarek posiada prawdziwe tykające wskazówki oraz oczywiście wyświetlacz, który jednak pojawia się tylko wtedy, kiedy tego chcemy. Po dotknięciu tarczy zegarka, wskazówki przesuną się na rzecz ekranu.

Garmin vivomove Sport stale bada istotne informacje o stanie zdrowia, między innymi poziom energii Body Battery, poziom stresu, tętno i saturację krwi. Smartwatch pozwala również na rejestrowanie podstawowych aktywności, takich jak bieganie, chodzenie, jazda na rowerze, joga czy trening siłowy. Zegarek możemy połączyć z GPS-em w telefonie, co pozwoli na dokładne śledzenie przebytej trasy i tempa podczas treningu.

Smartwatch ma działać na naładowanej baterii do 5 dni. vivomove Sport łączy się zarówno z telefonami z systemem Android, jak i iOS, co pozwoli na stałe wyświetlanie powiadomień. Zegarek zostanie zaprezentowany podczas tegorocznych targów CES. Sugerowana cena detaliczna to 179,99 €, czyli około 820 PLN.

Garmin Venu 2 Plus

Drugi przedstawiony smartwatch wprowadza do całej gamy funkcji znanych z serii Garmin Venu 2 możliwość przeprowadzania rozmów telefonicznych z poziomu zegarka i korzystania z asystenta głosowego na naszym smartfonie. Dzięki Venu 2 Plus możemy przeprowadzać wszystkie rozmowy dzięki małemu urządzeniu na nadgarstku.

Garmin Venu 2 Plus jest także kompatybilny z Siri, Asystentem Google oraz Bixby, dzięki czemu możemy przy pomocy wysyłać wiadomości, zadawać pytania czy nawet kontrolować swój inteligentny dom. Zegarek, podobnie jak vivomove Sport, stale monitoruje energię Body Battery, poziom stresu, ocenia jakość i daje wskazówki na temat snu, oraz mierzy tętno. Zegarek posiada również wbudowane funkcje dla kobiet, umożliwiające rejestrowanie przebiegu cyklu menstruacyjnego oraz ciąży.

Venu 2 Plus posiada wbudowany GPS oraz łącznie ponad 25 aplikacji sportowych, które pozwalają na dokładne monitorowanie naszej aktywności fizycznej w najróżniejszych dziedzinach. Poza bieganiem czy jazdą na rowerze, smartwatch śledzi nawet pilates czy treningi HIIT, charakteryzujące się zmianą tempa - intensywne i energiczne treningi przeplatające się z wolniejszymi ćwiczeniami cardio.

Ulepszona wersja Venu 2 zawiera bazę ponad 1400 ćwiczeń umożliwiającą zaplanowanie własnego planu treningowego. Zegarek oferuje ponad 75 gotowych animacji wszelkich treningowych, które dodatkowo demonstrują prawidłową technikę na ekranie zegarka i w aplikacji Garmin Connect. Przy zakupie sprzętu dostajemy również pakiet planów treningowych Garmin Coach, które według producenta umożliwiają przygotowanie się do startu w półmaratonie lub biegu na 5 km albo 10 km.

Garmin Venu 2 Plus został również zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie - zegarek posiada wbudowaną funkcję LiveTrack, która udostępnia wybranym osobom nasze położenie podczas treningów na zewnątrz. W razie nagłej sytuacji, możemy wykonać połączenie na numer alarmowy z poziomu zegarka.

Garmin Venu 2 będzie posiadał ekran AMOLED pokryty Gorilla Glass trzeciej generacji. Na jednym ładowaniu zegarek ma działać do 9 dni, a sugerowana cena detaliczna wynosi 449,99 €, czyli blisko 2100 PLN. Warto jednak zaznaczyć, że wszystkie funkcje zegarka są wliczone w cenę sprzętu - nie ma mowy o żadnych dodatkowych abonamentach.