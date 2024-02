Garmin Connect się zmienia, w wersji beta mamy nowy ekran główny

Garmin Connect w wersji beta

Nie wiem do końca na jakiej zasadzie Garmin testuje wersję beta swoje aplikacji, ale wczoraj taka propozycja pojawiła się na moim telefonie i nie byłbym pewnie sobą, gdybym z niej nie skorzystał. Tym bardziej, że wszystkie zmiany jakie wprowadza można bardzo szybko cofnąć wyłączając tryb "beta" w ustawieniach samej aplikacji. Komunikat pojawił się na głównym ekranie i obiecuje dostęp do najnowszych funkcji aplikacji. Ostatecznie jednak tych nowych funkcji nie ma wcale aż tak wiele, a całość sprowadza się do nowego wyglądu ekranu głównego. Normalnie są tam informacje o naszych ostatnich treningach, tętno, poziom energii (Body battery) czy informacje na temat snu. Całość jest czytelna, ale pod względem wyglądu interfejsu już nieco trąciła myszką, więc odświeżenie z pewnością się przyda.

Zanim jednak przejdziemy do nowego wyglądu, w krótkiej ankiecie musimy najpierw wybrać co nas najbardziej interesuje w kwestii mierzonych parametrów. W pierwszym kroku trzeba wybrać maksymalnie cztery cele zdrowotne, które są dla nas najważniejsze. Mowa tu np. o masie ciała, poziomie energii, śnie czy budowaniu siły i wytrzymałości. W drugim kroku musimy ocenić kilka innych parametrów w pięciostopniowej skali istotności. Na tej podstawie aplikacja dopasuje ekran startowy prezentując interesujące nas dane. Zawsze można go jednak później dostosować do własnych potrzeb w ustawieniach aplikacji i dodać informacje, które chcielibyśmy wedzieć już na pierwszy rzut oka.

Nowy ekran główny w Garmin Connect

Szczerze powiedziawszy aż tak wiele się na tym ekranie nie zmieniło, przynajmniej jeśli chodzi o podawane informacje. Największa zmiana to ujednolicenie wszystkich kafelków, mają one teraz zbliżony wygląd, są bardziej spójne wizualnie i po prostu prezentują się nowocześniej. Pod względem funkcjonalnym nic się jednak nie zmieniło. Na górze nadal mamy informacje o ostatnim treningu, a jak zajrzymy do szczegółów to dane prezentowane są w identyczny sposób jak wcześniej. W drugiej kolejności pojawiają się informacje, które mamy "W centrum uwagi", czyli są to dane na które wskazaliśmy w ankiecie jako najważniejsze. W moim przypadku to między innymi raporty snu, energii oraz podsumowanie treningów z ostatniego tygodnia. W razie potrzeby możecie sobie tutaj dodać też inne informacje, jak np. szczegóły konkretnych treningów.

Niżej w dziale "Przegląd funkcji" mamy pozostałe dane jakie zbiera zegarek, czyli informacje na temat tętna, minut intensywnej aktywności, kroków czy spalonych kalorii. Kafelki również dopasowane są na bazie naszych wyborów w ankiecie, ale jak przejdziemy do opcji "Zobacz wszystko" to możemy nie tylko edytować ich położenie ale też dodać inne dotyczące np. wagi, wydolności, nawodnienia czy pokonanych pięter. Klikając w każdy pojedynczy kafelek przechodzimy też do szczegółowych informacji na temat danej kategorii i możemy przeglądać dane z dłuższego okresu. Na samym dole mogą się natomiast znaleźć informacje na temat nadchodzących wydarzeń sportowych, plany treningów czy wyzwania, jeśli takowe ustawiliśmy sobie w samej aplikacji. Można też nadal do nich przejść bezpośrednio wybierając zakładki w menu na dole aplikacji.

Zmiany w aplikacji Gamin Connect Beta nie są zatem jakieś rewolucyjne, ale wydaje mi się, że to krok w dobrą stronę. Jest czytelnie, jest spójnie i nieco bardziej nowocześnie. Nowy wygląd przypadł mi do gustu i zamierzam przy nim pozostać.