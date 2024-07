O tym, że TikTok potrafi być niebezpieczny dla młodych, przekonaliśmy się już wielokrotnie, ale tego, że młodzi będą stwarzać niebezpieczeństwo dla nauczycieli przy pomocy chińskiej platformy, chyba nikt się nie spodziewał. Ta historia pokazuje, że podłość może kiełkować w człowieku już od najmłodszych lat – zaczęło się od żartu, który poszedł się za daleko.

Pierwszy tego typu atak w historii USA

Relacje na linii uczeń-nauczyciel potrafią być skomplikowane i często wina leży po obu stronach. Wymiana wzajemnych złośliwości to standard, bo odbywa się zazwyczaj w ramach pewnych norm i granic, ale czasem międzypokoleniowe różnice prowadzą do tragicznych sytuacji. Taka miała miejsce w Filadelfii, a konkretniej w szkole Great Valley, którą media zza oceanu opisują jako placówkę dla zamożnych mieszkańców przedmieść. To tam grupa ósmoklasistów postanowiła uprzykrzyć życie swoim nauczycielom, ale bynajmniej nie poprzez położenie im pinezki na krześle. Wykorzystali TikToka do stworzenia co najmniej 22 fałszywych kont, podszywających się pod nauczycieli, które publikowały obrzydliwe rzeczy.

Źródło: Depositphotos

Szczegóły tej kampanii są szokujące. Atak był dobrze przemyślany i dopracowany. Uczniowie przeszukiwali sieć w poszukiwaniu jak największej ilości informacji o swoich szkolnych opiekunach, a nawet wykorzystali rodzinne zdjęcia, które zostały przez nich przyniesione do klas – wszystko po to, by jak najbardziej uwiarygodnić fałszywe konta na TikToku. Następnie zalali je treściami przedstawiającymi przemoc seksualną wobec dzieci, rasistowskimi i homofobicznymi memami oraz całą masą innych rzeczy, mających na celu zdyskredytowanie wieloletnich pracowników placówki. Według New York Times był to pierwszy tego typu atak na terenie USA.

To miał być żart, ale…

Niektórzy uczniowie zamieszani w sprawę przekazali służbom, że początkowo cała sytuacja miał być tylko niewinnym żartem, ale część odpowiedzialnej za tworzenie kont ekipy nie chciała na tym poprzestać. Sprawa trafiła do kuratora i szybko udało się zlokalizować winnych, ale nawet zawieszenie w prawach ucznia nie wywołało u części ze sprawców poczucia skruchy. Dwie 13-latki najpierw dla „formalności” nagrały film z przeprosinami, ale zachęcone przez uczniów domagających się kontynuowania akcji zapowiedziały, że niebawem wrzucą kolejne treści na fałszywe konta nauczycieli.

W publikacjach amerykańskich mediów najbardziej podkreślana jest zawzięta podłość uczniów pomimo tak młodego wieku. Sprawcy mają zalewie 13 lat i dopiero co uzyskali możliwość zakładania kont na TikToku – według regulaminu platformy. Zachowanie postronnych obserwatorów także nie napawa optymizmem. Setki uczniów udostępniały fałszywe treści i zapisywały je na swoich urządzeniach, nie widząc w tym nic złego – jeden z chłopców miał rzekomo polecić nauczycielom nauczyć się żartować i przestać przejmować, bo przecież są „dorośli”.

Ofiary rozważają zakończenie kariery

Szkoła – choć zawiadomiła stosowne organy – rozkłada ręce i apeluje do rodziców, by przykładali większą wagę do treści, które ich pociechy oglądają na smartfonach. Dotknięci szykanami nauczyciele rozważają zaś zakończenie kariery. Cytowana przez NYT Patrice Motza – nauczycielka hiszpańskiego, będąca jedną z ofiar ataku – stwierdziła, że sytuacja była tak przygnębiająca, że po 14 latach straciła motywację: „Nie mogę uwierzyć, że nadal wstaję i robię to każdego dnia”.

Źródło: Depositphotos

Część ofiar wyznała, że boi się dyscyplinować uczniów w obawie przed zemstą. Nauczyciele z Great Valley usuwają także zdjęcia i informacje o rodzinie ze swoich mediów społecznościowych, by nie dostarczać paliwa uczniom, którzy ponownie wznowią szkodliwe działania – taki scenariusz jest możliwy, bo według władz szkolnych wyciągniecie konsekwencji tylko pobudziło chęć dalszej zemsty. TikTok dalej rozpatruje zaś zgłoszenia i nie usunął jeszcze wszystkich fałszywych kont.

Stock image from Depositphotos