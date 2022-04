Do tej pory smartfony POCO stawiały na wydajność, ale zachowywały „cywilne” opakowanie. Teraz to się zmieniło. F4 GT ma wygląd typowego smartfona gamingowego z diodami RGB z tyłu obudowy, dodatkowymi „trigerami” które można konfigurować nie tylko do rozgrywki ale również „cywilnych zastosowań”, systemem chłodzenia i ładowarką o mocy 120W ze specjalnie skonstruowanym kablem.

Ile kosztuje to cudo?

Regularna cena urządzenia wynosi:

8 GB + 128 GB: 2999 zł,

12 GB + 256 GB: 3499 zł.

Firma przygotowała jednak promocje. Sprzedaż rozpoczyna się 10 maja i przez 48 godzin, bądź do wyczerpania zapasów, cena będzie niższa o 350 zł.

8 GB + 128 GB: 2649 zł,

12 GB + 256 GB: 3149 zł.

Ponieważ POCO stawia na wydajność, firma zastosowała w najnowszym modelu najmocniejszy obecnie procesor firmy Qualcomm, czyli Snapdragon 8 Gen 1. A ponieważ osiąga on wysokie temperatury, zwłaszcza podczas grania, POCO F4 GT został wyposażony w technologię chłodzenia LiquidCool 3.0. Producent twierdzi, że podwójny zestaw komór parowych VC o powierzchni 4,860 mm² pozwala ograniczyć nagrzewanie urządzenia nawet podczas intensywnych sesji gier.

W smartfonie zastosowano ultra-szybkie ładowanie HyperCharge o mocy 120 W (ładowarka jest w zestawie). To pozwala naładować baterię o pojemności 4700 mAh od 0 do 100 proc. w zaledwie 17 minut, a podczas jednoczesnego grania w 27 minut.

Udogodnienia dla graczy

Ciekawie wyglądają magnetyczne, automatycznie wysuwające się z obudowy przyciski. Działają podobnie do używanych w gamepadach klawiszy – spustów. Dodatkowo mogą być one również używane jako klawisze do szybkiego uruchamiania: aparatu, nagrywania ekranu lub włączenia latarki.

Firma chwali się również doskonałą haptyką. W POCO F4 GT zastosowano nowy silnik liniowy CyberEngine o „szerokim zakresie wibracji”.

Wyświetlacz wykonano w technologii AMOLED, ma rozdzielczość FHD+ i przekątną 6,67 cala. Korzysta z 10-bitowej palety barw TrueColor. Połączenie częstotliwości próbkowania dotyku na poziomie 480 Hz z częstotliwością odświeżania 120 Hz ma zapewnić płynne działanie w każdej sytuacji.

Są też zegarek i słuchawki

POCO pokazało dziś również dwa inne produkty. To słuchawki POCO Buds Pro Genshin Impact Edition i zegarek POCO Watch z ekranem AMOLED. Oba będą dostępne w Polsce w późniejszym terminie. Ich europejskie ceny to odpowiednio 69 euro i 79 euro.