Bethesda ogłosiła dziś, że nie będzie w stanie dostarczyć Redfall i Starfield w tym roku - tym samym Microsoft traci dwie niesamowicie mocne pozycje na swoich platformach. Warto bowiem przypomnieć, że obydwie produkcje nie ukażą się na PlayStation, a będą dostępne wyłącznie na konsolach Xbox oraz komputerach osobistych z systemem Windows.

Wydawca oczywiście tłumaczy to tym, że dla deweloperów najważniejsze jest dostarczenie jak najbardziej jakościowych i dopracowanych produkcji. To właśnie z tego względu nie będziemy mogli zagrać w obydwie gry do końca 2022 roku - dość standardowe tłumaczenie, trzeba przyznać.

Redfall to kolejna gra od Arkane Studios, ekipy odpowiedzialnej za serię Dishonored i jedną z najlepszych gier 2021 roku, czyli Deathloop. Redfall to pierwszoosobowy FPS z otwartym światem, który przeniesie nas na tytułową wyspę znajdującą się w stanie Massachusetts. Miejsce to zostało zaatakowane przez wampiry, które doprowadziły do zaćmienia słońca, odcinając wyspę od świata zewnętrznego - co za tym idzie, również mieszkańców. Gracz wcieli się właśnie w jednego z ocalałych, starając się odkryć zamiary wampirów i oczywiście pokrzyżować ich plany. Produkcja miała zostać wydana latem tego roku.

Starfield jest za to wielkim projektem Bethesdy, przez wielu nazywanym “Skyrimem w kosmosie”. Nie poznaliśmy zbyt wielu szczegółów, lecz rozmach z jakim gra została zapowiedziana, ilość oczekiwań oraz fakt, że jest to pierwsze nowe IP Bethesdy od 25 lat sprawia, że ciężko nie czekać na tę produkcję. Ta miała zadebiutować już 11 listopada bieżącego roku.

Obydwie gry trafią na półki sklepowe (i do Game Passa) dopiero w pierwszej połowie 2023 roku. Nie poznaliśmy jednak żadnych dokładniejszych informacji, więc ciężko spekulować, kiedy w istocie będzie nam dane je sprawdzić. Pewne jednak jest to, że będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość.

