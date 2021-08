Najważniejsze zapowiedzi Gamescom 2021 [trailery]

Gamescom 2021 - choć wirtualny - trwa. Ekipa odpowiedzialna za przygotowanie targów zadbała o to, by mimo kłopotliwej sytuacji nie zabrakło emocjonujących zajawek nadchodzących produkcji. O ile konferencja Microsoftu na Gamescom 2021 przyniosła cały szereg gorących zajawek, to na niej targi się nie kończą. Wczoraj wspominaliśmy o efektownych prezentacjach NVIDIA, a teraz czas na cały pakiet trailerów, które pojawiły się na uroczystym Opening Night Live 2021 — czyli imprezie prowadzonej przez Geoffa Keighleya.

Trochę odświeżonej klasyki i sporo nowości - trailery z uroczystego otwarcia Gamescom 2021

Na wczorajszej konferencji nie zabrakło wielu wyczekiwanych gier. I choć trailery HaloInfinite dostajemy regularnie od kilku lat, to zaprezentowana wczoraj wejściówka prawdopodobnie u wielu fanów powoduje szybsze bicie serca. Trudno też przejść obojętnie obok zapowiedzianego resetu serii Saints Row, nowe gry z klockami LEGO w roli głównej to zawsze sporo frajdy (zwłaszcza, że mowa tu o grze na licencji Gwiezdnych Wojen), Marvel’s Midnight Suns to taktyczne RPG od twórców XCOM z bohaterami uwielbianych komiksów... no będzie się działo! Doczekaliśmy się też zapowiedzi nowej marki gry z piłką nożną - UFL, którą twórcy reklamują jako fair to play — myślę, że nie bez powodu stawiając się w opozycji do obecnych wielkich marek, czyli serii FIFA oraz PES.

Wisienką na torcie jest informacja, że Horizon: Zero Dawn otrzymało darmową łatkę dla PlayStation 5, umożliwiającą tam zabawę w 60 klatkach na sekundę! To zresztą tak trochę na otarcie łez, bo jak się dowiedzieliśmy - w tym roku nie doczekamy się Horizon: Forbidden West. Gra trafi do sprzedaży dopiero w przyszłym roku — i jeśli nic do tego czasu się już nie przesunie, to nowe przygody Aloy trafią do sklepu 18 lutego 2022.